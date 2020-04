Pro stavbu hospice v Brodě má spolek podstatnou část peněz i vizualizaci

„Daří se nám, vypadá to, že už jsme opravdu na velice dobré cestě. Jsme pozitivně naladěni,“ neskrývá radost z postupu příprav předsedkyně spolku Ludmila Novotná.

K optimismu ji vede hlavně zajištění podstatné části peněz na výstavbu lůžkového zařízení. Peníze přislíbilo jak ministerstvo zdravotnictví, tak Kraj Vysočina. „V součtu se jedná o 67 milionů korun,“ přiblížila Novotná.

Podle současných odhadů a propočtů má výstavba kamenného hospice v Havlíčkově Brodě přijít na 70 až 80 milionů korun. „Tu nejdůležitější část peněz máme zajištěnou. Se zbytkem už se nějak popereme,“ říká předsedkyně spolku.

Zbývající sumu kolem deseti milionů korun chce spolek získat od soukromých dárců, partnerů, sponzorů i z vlastních peněz. Kdo chce se stavbou hospice pomoci, může přispět do veřejné sbírky. Na transparentním účtu je momentálně přibližně 1,4 milionu korun.

„Je to sbírka určená pouze na přípravu výstavby hospice. Peníze použijeme na dokončení projektové dokumentace,“ vysvětlila Ludmila Novotná.

Město má pro hospic připravený lukrativní pozemek

Zdárný průběh příprav stavby už spolku umožnil zveřejnit detailní vizualizaci budoucího díla. Na svých webových stránkách i sociálních sítích publikoval více než čtyřminutové video, v němž virtuální kamera návštěvníka provede nejen okolo samotného hospice, ale nahlédne i do jeho společenských prostor a jednotlivých pokojů.

Spolku pro lůžkový hospic Mezi stromy se tak prozatím beze zbytku daří dodržovat „jízdní řád“, který před více než rokem představil havlíčkobrodským zastupitelům. Ti mu loni v únoru jednomyslně schválili příslib darování lukrativního pozemku pro výstavbu zařízení.

„Hodnota pozemku je mezi deseti a patnácti miliony korun,“ uvedl tehdy havlíčkobrodský místostarosta Zbyněk Stejskal. Proto si město vymínilo přísné podmínky, jež musí spolek splnit, aby parcelu mezi nemocnicí a psychiatrickou léčebnou skutečně získal. „Spolek se se smlouvou ztotožnil,“ konstatoval Stejskal.

Podle dohody zastupitelé spolku pozemek zatím pouze závazně přislíbili. K předání dojde, až bude zcela jasno o financování stavby a bude vydáno stavební povolení. Město si tak chtělo pojistit, že na lukrativní ploše v lokalitě U Rybníčku, kde se prodávaly nejdražší parcely ve městě, skutečně vyroste hospic a nic jiného.

Plány zatím vycházejí, letos má být veškerá dokumentace

Spolek loni odhadoval, že vyřízení požadovaných náležitostí mu bude trvat přibližně do léta letošního roku. Že by to mohl stihnout, nyní Ludmila Novotná potvrdila: „Co bylo plánované, nám zatím vychází. Stavební povolení bychom mohli mít na přelomu května a června.“

Co je hospic Hospic je specializované zařízení poskytující takzvanou paliativní péči, tedy péči zaměřenou na úlevu od bolesti, kterou postupující nemoc přináší, na rozdíl od standardní lékařské péče zaměřené na léčbu nemoci. V principu to znamená, že před tím, než se těžce nemocný člověk dostane do hospicu, byly vyčerpány všechny ostatní možnosti léčby. Hospic je určen pro terminálně nemocné. Neslibuje uzdravení, ale také nebere naději. Před tím, než se nemocný dostane do hospicu, měl by být o svém stavu informován. Myšlenka hospice vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti, a z jeho potřeb: biologických, psychologických, sociálních a duchovních. V hospicích je akcentován duchovní rozměr péče, který obyčejně v nemocnicích chybí. Proto jsou standardně jako součást týmů v hospicích navíc přítomní sociální pracovník, psycholog, teolog. Přijímání jsou ovšem všichni nemocní bez ohledu na vyznání. Podobně je to i s personálem. V Čechách i na Slovensku jsou zakladateli hospiců církve nebo řády. Zdroj: www.hospice.cz

Do konce tohoto roku by iniciátoři chtěli mít kompletně dokončenou dokumentaci ke stavbě a zároveň by už chtěli znát firmu, která hospic postaví. Ta vzejde z výběrového řízení. Samotná stavba by pak mohla začít přibližně za rok, na jaře 2021.

Hospic má nabídnout celkem 18 lůžek pro dospělé klienty a dvě pro děti. Starat by se o ně měly zhruba tři desítky zaměstnanců. Náklady na provoz v řádech milionů korun ročně by měly přicházet z více zdrojů, zejména od zdravotních pojišťoven, z příspěvků klientů a ve hře jsou i peníze od kraje.

„Od počátku trváme na tom, že město se na provozu podílet nebude. Myslím, že darování pozemku v takové hodnotě je už samo o sobě velký příspěvek,“ upozornil Zbyněk Stejskal.

Jestliže se vše podaří a hospic skutečně začne fungovat, výrazně se tím zvýší prestiž Havlíčkova Brodu jako města. Vznikne v něm – po krajské knihovně a železničním uzlu – další zařízení, jež svým významem dalece přesáhne jeho hranice.

Vysočina je posledním krajem v republice, kde kamenný hospic dosud není. Spolek původně chtěl toto zařízení zřídit v Jihlavě, ale nedohodl se s magistrátem na využití jedné z budov. Svou pozornost potom obrátil právě k Havlíčkovu Brodu.