Horácké divadlo je na roztrhání, zřídí druhý soubor na pohádky pro děti

„Ocitáme se dokonce v bizarních situacích, že si nyní školní kolektivy rezervují termín až na prosinec příštího roku. Až v tak velkém skluzu jsme,“ popsal Ondrej Remiáš, ředitel Horáckého divadla. Do zájmu se promítly i předchozí roky pandemie. „Školy teď opět chtějí chodit s žáky do divadel,“ dodal.

Dlouhodobý zájem o dětská a rodinná představení ze strany diváků přivedl vedení Horáckého divadla k tomu, že vážně uvažuje o vzniku druhého samostatného souboru, který by se věnoval pouze tvorbě pro děti a mládež.

„Od roku 2024 bychom chtěli být dvousouborové divadlo. Vedle činoherního ansámblu by fungoval menší soubor, který by se věnoval dětskému divákovi,“ uvedl Remiáš s tím, že záležet bude i na konečném rozhodnutí zřizovatele, kterým je Kraj Vysočina.

Ten je myšlence nakloněn. „Určitě by to přineslo rozšíření repertoáru a pochopitelně i zvýšení návštěvnosti. Záměr kvitujeme. Zatím je to ve fázi diskusí a příprav,“ řekl Roman Fabeš, náměstek hejtmana.

Na dětského diváka divadlo cílí čím dál víc

Myšlenka na vznik druhého souboru není nová. Objevuje se ve střednědobých i dlouhodobých plánech divadla. „Teď přišel ten správný čas na realizaci,“ míní Remiáš.

Divadlo cílí na dětského diváka delší dobu. „Už před sedmi lety jsme lehce zvýšili produkci pro děti na malé scéně ve formě pohádek i program pro ně na velké scéně. Děláme také další projekty pro děti. Máme čtení na schodech, projekt pro mateřské školy, kdy děti chodí na exkurze do divadla. Už šestým rokem běží cyklus pohádkových nedělí. Zájem je tak velký, že už opravdu nejsme schopni to jenom s činoherním souborem pokrývat,“ popsal ředitel.

Soubor pro děti a mládež nebývá podle Remiáše nikdy velký. Plán je, že by v něm bylo šest herců. Pokrýt bude třeba ale i technické profese. Sídlil by ve stejné budově i pod stejným zřizovatelem.

„Budeme ale chtít, aby fungoval celý rok. Tedy ne tak jako činoherní soubor, který má sezonu a pak divadelní prázdniny. Pochopitelně budou mít herci také dovolené, ale dětský divák je pro nás zajímavý právě i přes letní měsíce,“ nastínil.

Na změnu už se připravuje dramaturgie

Pozvolna se na dvousouborový ansámbl připravuje i dramaturgie divadla. Podle Remiáše zkušenosti ukazují, že v případě dětského souboru není nutné dělat tak často premiéry jako u činoherního divadla.

„Víme, že když nastudujete dobrou pohádku pro cílovou skupinu, tak se reprízuje několik let. Publikum se totiž mění,“ vysvětlil.

Jeho slova dokazují úspěšné pohádky, které se reprízují již několik sezon. Velký úspěch má například Kniha džunglí, která se uvádí už třetí sezonu. Mimo jiné v letních měsících i v jihlavské zoo. Reprízy jsou takřka vždy rychle vyprodané. Podobně je na tom i muzikál O Perníčkovi, který však už pomalu půjde do derniéry.

„Nahrazovat ho budeme novou velkou pohádkou, do které by měl být zahrnutý už i nový soubor. Máme vybraný titul, režiséra, ale více zatím neprozradím. Ale bude to krásné,“ avizuje ředitel Remiáš.

Nakročeno k mnoha reprízám má i nejnovější představení – Pohádky o mašinkách. Divadelní adaptace tří pohádek z knihy Pavla Naumana, která ukazuje kouzelný svět železničářů a mašinek, měla premiéru v prosinci.