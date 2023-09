Horácké divadlo hledá pět specialistů, kteří budou hrát jen v pohádkách

Divadelní dvorek za dva roky znovu ožije Horácké divadlo chce hrát lidem i v tomto zastřešeném prostoru na dvoře, který byl využíván jako sklad kulis. Horácké divadlo v Jihlavě chystá nový prostor, kde chce přivítat své návštěvníky. Kromě Malé a Velké divadelní scény jim chce nově zpřístupnit i venkovní divadelní dvůr. Nachází se v domě v Divadelní ulici naproti zadnímu vchodu do divadla. Budovu v majetku města řadu let využívá divadlo. Nový kulturní prostor by měl sloužit nejen Horáckému divadlu, ale také dalším organizacím a amatérským skupinám, které o něj projeví zájem. Konat by se tam mohly nejenom divadelní představení, pohádky, ale třeba i koncerty. „Bude to multifunkční prostor pro všechny. Takových míst ve městě není mnoho. Je to v centru a navíc vzhledem k umístění budov a jejich využití by tam produkce nikoho neobtěžovala. Prostor budeme primárně využívat my, ale nebude to na sto procent. Proto ho chceme nabídnout dál,“ představuje ředitel Horáckého divadla Ondrej Remiáš. Prostor je už takřka připravený. „Ale z hlediska předpisů požární bezpečnosti se tam musí udělat ještě jeden východ. Pak bude mít kapacitu pro 160 lidí. Bez něj jenom dvanáct. Vše koordinujeme s magistrátem, kterému budova patří,“ dodává. Podle mluvčího jihlavské radnice Radovana Daňka jsou stavební úpravy za 3,2 milionu korun zařazeny do investičního plánu města na rok 2025.