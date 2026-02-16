Jihlavská aréna má problémy s internetem, klientům jednoho operátora často nejde

  15:54,  aktualizováno  15:54
Uplynulo už více než čtvrt roku od slavnostního otevření jihlavské Horácké arény. Přesto tam diváci, kteří jsou zároveň zákazníci O2, mají dodnes problémy s připojením svých mobilních telefonů k internetu. Ostatní operátoři přitom fungují bez potíží. Situace se řeší.
K poškození záchodů v Horácké aréně došlo během úterního zápasu Maxa ligy mezi...
Dalších 9 fotografií v galerii

Horácká aréna je nejmodernější sportovní hala v republice. Šíření signálu mobilních zařízení uvnitř haly však není ideální, potíže mají zejména zákazníci operátora O2. | foto: Luboš Vácha, MF DNES

„Horácká aréna Jihlava je zcela nový a technologicky velmi náročný objekt. V současnosti zde jednotliví operátoři fungují na rozdílných technických řešeních. Nejde o sdílenou infrastrukturu, ale o samostatné instalace,“ uvedla Veronika Zachariášová, mluvčí O2.

Společnost podle ní aktuálně čeká na výsledný návrh technického řešení a jeho nacenění od dodavatele. „Tyto podklady nám umožní vyhodnotit technické možnosti, podmínky přístupu k interním rozvodům a celkovou ekonomiku řešení,“ doplnila mluvčí.

V současnosti má v Horácké aréně plnohodnotné mobilní služby T-Mobile a Vodafone. Odborníci tam vybudovali technologii pro šíření mobilního signálu od společnosti T-Mobile.

„Ta umožňuje připojení všech dalších operátorů. Operátor Vodafone se již k šíření signálu přidal. Zákazníci O2 však mohou mít zatím během akcí v hale potíže s připojením,“ uvádí web Horácké arény.

Jihlavský radní David Beke míní, že potíže pravděpodobně potrvají do doby, než O2 najde vlastní řešení, nebo se k systému připojí.

Technologický partner Horácké arény

O2 podle mluvčí Veroniky Zachariášové situaci řeší. „Po vyhodnocení všech technických a ekonomických vstupů rozhodneme o dalším postupu. Naším cílem je vždy zajistit kvalitní a stabilní služby tam, kde to dává dlouhodobě smysl pro co nejvíce zákazníků,“ doplnila Zachariášová.

K poškození záchodů v Horácké aréně došlo během úterního zápasu Maxa ligy mezi Duklou Jihlava a Horáckou Slavií Třebíč.
Horácká aréna, super moderní hala v Jihlavě, bude utkání tenisového Davis Cupu hostit poprvé. Pět a půl tisíce vstupenek na víkendové duely Česko - Švédsko bylo vyprodáno během několika hodin.
Při pondělním utkání hokejové Maxa ligy mezi Duklou Jihlava a Vsetínem (3:2 na nájezdy) došlo v Horácké aréně k planému poplachu. Způsobil ho jeden z domácích fanoušků, který si pod požárním čidlem zapálil elektronickou cigaretu.
Jihlava se může pyšnit moderní arénou.
10 fotografií

Operátor T-Mobile je technologickým partnerem Horácké arény, kde zajistil 5G pokrytí. Podle jeho zástupců garantuje spolehlivé připojení i při plné kapacitě haly. Síť je navržena tak, aby poskytovala stabilní a bezpečný provoz, podporovala moderní digitální služby pro návštěvníky a nabízela prostor pro budoucí technologický rozvoj.

„Jsme rádi, že díky našemu 5G pokrytí si všichni budou moci užít spoustu zážitků bez jakýchkoli omezení,“ řekl Petar Babić ze společnosti T-Mobile.

Technické řešení podle něj zahrnuje dvě hlavní části - hlediště a zázemí. Hlediště je rozděleno do čtyř sektorů, což zajišťuje rovnoměrné rozložení kapacity napříč celou halou. O pokrytí se starají čtyři panelové antény.

9. listopadu 2025
Autor: