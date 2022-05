Osudy zavražděných Židů odvlečených z Velkého Meziříčí připomínají kameny

16:12

Byla druhá polovina května 1942. Do vlaku do Terezína byla tehdy nucena nastoupit i Bedřiška Půžová s matkou Antonií Wachtlovou. Ta byla zařazena i do pozdějšího transportu do vyhlazovacího tábora. Bedřiška však nastoupila místo ní. Ve Velkém Meziříčí, odkud pocházela, má nyní spolu s dalšími oběťmi památku.