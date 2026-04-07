Jeden strom, jedno jméno, jeden osud. Na Třebíčsku otevřou stezku parašutistů

  12:04,  aktualizováno  12:04
Mezi obcemi Vladislav, Střížov a Dolní Vilémovice na Třebíčsku přibude neobvyklá zajímavost. Příslušníci klubu válečných veteránů tu otevřou naučnou stezku parašutistů Jana Kubiše a Jaroslava Krátkého. V založené památné aleji u Střížova vysadí také další stromy. Bude jich už 99. Co strom, to jedno jméno a jeden osud.
Alej československých parašutistů připomínají vedle lip také vlajky obou zemí,...
Dalších 9 fotografií v galerii

Alej československých parašutistů připomínají vedle lip také vlajky obou zemí, kde vojáci působili. Každý ze stromů nese jméno jednoho konkrétního hrdiny, který byl za války vysazen do protektorátu. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

„Aktuálně máme vysazeno 89 lip a nyní do aleje přibude dalších deset. Lípa je náš národní strom a lipové aleje byly v krajině velice běžné,“ řekl Tomáš Sláma ze spolku Veterans - Váleční veteráni České republiky, hlavní iniciátor vzniku Aleje parašutistů.

Slavnostní otevření stezky se uskuteční v sobotu 18. dubna. Setkání začne v 9 hodin ráno u rodného domu Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích srazem účastníků a prohlídkou. O hodinu později se účastníci vydají na pochod naučnou stezkou až k začátku Aleje československých parašutistů ve Střížově.

Alej československých parašutistů připomínají vedle lip také vlajky obou zemí, kde vojáci působili. Každý ze stromů nese jméno jednoho konkrétního hrdiny, který byl za války vysazen do protektorátu.
Alej československých parašutistů připomínají vedle lip také vlajky obou zemí, kde vojáci působili. Každý ze stromů nese jméno jednoho konkrétního hrdiny, který byl za války vysazen do protektorátu.
Alej československých parašutistů připomínají vedle lip také vlajky obou zemí, kde vojáci působili. Každý ze stromů nese jméno jednoho konkrétního hrdiny, který byl za války vysazen do protektorátu.
Alej československých parašutistů připomínají vedle lip také vlajky obou zemí, kde vojáci působili. Každý ze stromů nese jméno jednoho konkrétního hrdiny, který byl za války vysazen do protektorátu.
10 fotografií

U pomníčku v nově vysazené památné aleji se pak po poledni uskuteční komorní pietní akt.

„Přáli bychom si, aby to bylo naprosto neformální setkání přátel a lidí, které toto téma zajímá. Budou zde zastoupeni členové rodin Jaroslava Krátkého i Jana Kubiše. Dále pan Jiří Pavel, syn parašutisty, který byl vycvičen, ale nebyl nakonec nasazen do žádné paraskupiny. Ten s manželkou Georginou přijede z britského Leamingtonu,“ řekl Sláma.

Účast přislíbila také rodina bývalého poslance za Jihomoravský kraj a Vysočinu Jaroslava Pešána, jehož otec stejného jména byl příslušníkem výsadku Platinum-Pewter.

První stromy vysadili před dvěma a půl lety

Po pietním aktu účastníci vysadí do aleje další pamětní lípy na památku parašutistů z výsadků Bronse a Iridium. Den zakončí ve Vladislavi od 16 hodin přednáška o deníku výsadkáře Františka Vrbky, příslušníka skupiny Bronse. „U aleje bude také k prohlídce dobový vojenský britský tábor a vystavena vojenská technika,“ podotkl Sláma.

Myšlenka na vysázení památeční aleje vznikla v roce 2023. Ještě týž rok iniciátoři v říjnu sázeli prvních devět stromů. „Další jsme sázeli zjara 2024, loni jsme pokračovali a zároveň jsme alej slavnostně odhalili,“ připomněl Sláma.

Z rodného domu Jana Kubiše udělali ke 100. výročí jeho narození muzeum

Slámu inspirovalo vysazení aleje v nedalekém Boňově. „Napadlo mě, že když tady u nás máme střížovského rodáka, parašutistu Jaroslava Krátkého, který tehdy měl mít v následujícím roce smutné výročí 80 let od úmrtí, tak bylo od začátku jasné, že alej ponese právě jeho jméno. Alej ale věnujeme československým parašutistům jako celku, všem československým vojákům vycvičeným v Británii a vysazeným do protektorátu,“ upřesnil Sláma.

Křest aleje pravou skotskou whisky

Dodal, že iniciátoři mají přání, aby po nich něco zůstalo a také se snaží touto formou vzdělávat. „Většina lidí, když se jich zeptáte na československé parašutisty, tak si vzpomene jen na Kubiše a Gabčíka. Ale nebyli to jen oni. Byli i ostatní a i ti si zaslouží naše uznání a respekt. Nesmíme dopustit, aby se na ně a jejich činy zapomnělo,“ dodal Sláma.

Každý strom aleje je věnován jednomu konkrétnímu parašutistovi, je na něm uvedeno jeho jméno a další údaje. „Jeden strom, jedno jméno, jeden osud. Alej bude během setkání pokřtěna pravou skotskou whisky. Tedy tou whisky, kterou pravděpodobně v Anglii naši vojáci tehdy při tom výcviku také ochutnali,“ pověděl Sláma.

Spolek alej doplňuje informačními panely a také turistickými odpočívkami. Na pořízení aleje spolek vyhlásil veřejnou sbírku, která sice už byla naplněna, ale je stále možné se do ní zapojit. Informace jsou k nalezení na spolkovém webu.

Krajinný prvek i vzor pro lidi

Jedním z podporovatelů vzniku aleje je třebíčský místostarosta Miloš Hrůza. Jeho prastrýc Leopold Musil byl výsadkářem paraskupiny Tungsten společně s jejím velitelem Rudolfem Pernickým.

„Ta alej má své unikátní kouzlo a až se ty lípy zazelenají a rozrostou, tak to bude neuvěřitelně krásné místo na zamyšlení a procházku, kde si člověk uvědomí, že díky těmto lidem tady dneska můžeme být,“ řekl Hrůza.

Bylo to rodinné tajemství. Že jsou příbuzní Jana Kubiše, zjistili nedávno

Alej podporuje také městys Vladislav. „Je to i významný krajinotvorný prvek, je ji vidět i z protilehlých kopců. Pro jinak absolutně klidný Střížov je to oživení, kdy ho lidé dostanou do povědomí, dozvědí se díky stezce, že se tam narodil Jaroslav Krátký a že ve zdánlivě zapadlé obci se narodil člověk, který může být pro někoho vzorem,“ řekl vladislavský starosta Jan Havlena.

Stezka bude postupně například v Číměři a Slavičkách doplněna dalšími zastaveními a tabulemi s informacemi o širších kontextech československých parašutistických výsadků druhé světové války.

Autor: