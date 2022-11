Herec Navrátil je čestným občanem Třebíče, z rolí má nejraději otce Bajzu

„S kamarádem jsme tady ještě v dobách minulých koupili starý polorozpadlý mlýn, kde jsme si postavili oba chatu pro celoroční užívání. Jakmile mám chvilku volno, jsem tady. A to jsem byl ledaskde ve světě. Projezdil jsem opravdu celou zeměkouli, od Japonska až po Patagonii. Třebíčsko a Třebíč je pro mne záležitostí srdce,“ uvedl Oldřich Navrátil, který má ze svých rolí nejraději otce Vendelína Bajzu z televizního seriálu Bylo nás pět podle románu Karla Poláčka.

„Bylo to mimořádné seskupení mimořádných lidí. O mimořádné kvalitě textů není potřeba ani mluvit. Díky režisérovi Karlu Smyczkovi a jeho výběru lidí byla i atmosféra natáčení výborná,“ zavzpomínal Navrátil, jenž se ve volném čase kromě jiných činností věnuje i vaření.

„Ode mne mi nejvíc chutnají španělské ptáčky s rýží, ty umím dobře a dělám je často,“ prozradil.

A s blížícím se adventem a koncem roku také v Třebíči odpověděl, co by si přál od Ježíška. „Jako každý rok si přeju klid, mír a pohodu. Já totiž nemám rád dárky. Tak jako právě tatínek Bajza v seriálu Bylo nás pět říkal: Jé, to je ale překvapení… no a každý rok dostal bačkory. Já mám rád klid, pohodu, uklizeno, uvařeno, procházku, rodinu,“ svěřil se.

Ceny získali i hokejista Eliáš a herec Kopečný

Od starosty Pavla Pacala a jeho místostarostů převzal klíč od pomyslných bran města a pamětní plaketu. Čestné občanství je nejvyšší formou ocenění města. Třebíč ho loni udělila i jinému herci - rodákovi, Miroslavu Donutilovi.

Zastupitelé rozdali ceny města rovněž herci Miloši Kopečnému a hokejistovi Patriku Eliášovi. Také oni přišli na svět v druhém největším městě Vysočiny.

Patrik Eliáš se narodil v Třebíči v roce 1976. V české nejvyšší soutěži debutoval v sezoně 1992/93 v dresu Kladna. V roce 1994 byl draftován ve druhém kole jako 51. hráč New Jersey, jemuž zůstal věrný celou dobu své kariéry v NHL. V letech 2000 a 2003 výrazně pomohl New Jersey k zisku Stanleyova poháru. Aktivní kariéru ukončil v roce 2017.

Herec Miloš Kopečný se narodil před 78 lety v Třebíči. Začínal v rodném městě jako ochotník, poté vystudoval brněnskou JAMU. Prošel několika mimopražskými divadly. V polovině 60. let nastoupil do Východočeského divadla v Pardubicích, v roce 1969 přijal angažmá v Divadle F. X. Šaldy v Liberci a rok 1989 prožil v Činoherním studiu v Ústí nad Labem. Poté hrál na několika pražských scénách, nyní působí v Divadle Palace.