Radnice otočila, stěhovaní padlo. Útulek pro zatoulané psy zůstává v Mírovce

„Stahujeme žádost o stavební povolení, zůstává i zaměstnankyně, která se v Mírovce o psy starala. Útulek stěhovat nebudeme,“ potvrdila obrat brodská místostarostka Marie Rothbauerová (ODS).

Od vedení města je to překvapivý krok. Na přestěhování útulku pro psy se připravovalo od zimy. Z polosamoty v okrajové místní části Brodu se měl útulek stěhovat k veterinární klinice do Žižkovy ulice prakticky ve středu města.

Stěhování mělo původně začít už na přelomu dubna a května. Kvůli administrativním záležitostem se to však zdrželo.

A před pár dny radnice celý záměr zrušila úplně. „K přestěhování útulku se nám sešlo obrovské množství vesměs negativních reakcí. Celý proces provázelo velké množství požadavků, které jsme museli splnit. Když se přidala i nutnost přeměnit část veterinární kliniky ve sklad krmiva pro psy, rozhodli jsme se kvůli náročnosti záměr zrušit. Problémů bylo už moc a toto byla poslední kapka,“ objasnila změnu postoje vedení města Rothbauerová.

Byla nešťastná, teď už není

Největší radost ze změny postoje radnice má Eva Rippelová. Právě ona se v Mírovce, mimo jiné, o zatoulané a odchycené psy od samotného vzniku útulku stará. Zpráva o chystaném stěhování ji zaskočila a způsobila mnohé těžké chvilky.

„Jak jsem to slyšela, zhroutil se mi svět. Do Mírovky jsem se o pejsky přišla starat v roce 1996. Ze záměru města jsem byla hodně nešťastná. Teď už jsme snad z nejhoršího venku,“ říká. Má mnohem lepší náladu než před půl rokem.

Zvažované a připravované umístění útulku na brodském Žižkově jako mnozí další kritizovala. Centrum města pro takové zařízení považovala za nevhodné. Jako pejskařce jí vadilo i časté střídání personálu a sloužících veterinářů. Odmítla městem opakovaná slova o zlepšení služeb nového útulku.

Petici podepsalo více než šest set lidí

Vedle Evy Rippelové udělalo rozhodnutí radnice o zachování útulku v Mírovce radost více než šesti stovkám lidí, kteří na jaře podepsali nesouhlasnou petici. Autoři v ní namítali, že umístění útulku pro psy do sídliště mezi další rodinné domy a bytovky nebude dělat dobrotu. „Veterinární klinika je uprostřed obytné zástavby a obyvatelé již projevují nelibost kvůli obavám z rušení klidu,“ vysvětlovala v květnu iniciátorka petice Šárka Vávrová.

Vedení města spolu s technickými službami, které by i nadále měly zůstat provozovatelem útulku, naopak nyní chystají rozšíření služeb v Mírovce. „Je to celé o ekonomice. Nelze se starat o tři psy za takové peníze,“ podotkl starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Převod chodu útulku na soukromou kliniku mělo radnici ušetřit zhruba půl milionu ročně.

Právě finanční situací a snižující se obsazeností útulku obhajovalo vedení města na jaře chystané stěhování. Do útulku se totiž dostávají jen odchycení psi městskou policií. Díky čipování ale takových psů ubývá, argumentovala radnice. Často se majitel najde během několika minut. „Momentálně tady mám čtyři pejsky. Dva čip při příjmu neměli vůbec. Další dva ho sice měli, ale nezaregistrovaný. Veterinář pejska načipuje, a pokud čip nezaregistruje, je to na majiteli. Lidé v tom bohužel nemají jasno, s centrálním registrem se situace určitě zlepší,“ podotýká Rippelová.

Co dál? Nějaké nápady jsou...

Jakou formou bude útulek v Mírovce do budoucna fungovat, se právě v těchto dnech řeší. Podle Stejskala by mu mělo pomoci rozšíření služeb. Mluví se o tom, že by Brod nabídl služby útulku i okolním obcím. Rovněž se zvažuje zřízení psího hotelu, kam by mohli lidé pejska odložit třeba v případě odjezdu na dovolenou.

„Zatím nevíme, co a jak se podaří vymyslet. Nápady jsou. Ale také je ke všemu spousta hygienických a veterinárních požadavků, které by bylo potřeba splnit,“ konstatoval starosta.

Nechce už opakovat scénář, který vedení města zvolilo při stěhování útulku. Tehdy o tom hovořilo jako o hotové věci, až později ale začalo nacházet neřešitelné překážky.