Havlíčkův Brod dokončí opravu Staré radnice, kvůli dotaci ji však neuspíší

Krajská knihovna ze Staré radnice odešla na přelomu let 2020 a 2021. Do té doby po celou dobu své existence obývala prakticky celé přízemí a velkou část prvního patra. Všechny tyto prostory jsou nyní volné a bez využití.

Poměrně dlouho před avizovaným odchodem knihovny do nové budovy začalo vedení města hledat vhodné využití prostor. A rovněž dlouho trvalo, než se na nějaké koncepci shodlo. Nakonec by se z historické stavby měla stát reprezentativní budova s výstavními i přednáškovými sály, nastěhovat by se do ní mělo informační centrum.

Letos na jaře při schvalování strategie rozvoje města zastupitelé proměnu Staré radnice naplánovali na roky 2023 a dále. Výbor pro kulturu a cestovní ruch však přišel s požadavkem, zda by bylo možné poslední etapu rekonstrukce budovy výrazně uspíšit.

„Na náměstí nám stojí nevyužitá luxusní budova, ve které už se mohly konat společenské akce. Přípravy na její rekonstrukci jsou ve fázi stavebního povolení, ohledně interiérů se ladí poslední detaily. Navrhujeme proto urychlené zahájení stavebních prací,“ oznámil předseda výboru Jan Schwarz (SNK - Broďáci).

Miliony na účtech města požírá inflace

Uspíšení prací obhajoval i ekonomickými důvody. Jak upozornil, město kvůli vysoké inflaci a výši úspor na účtech měsíčně „přichází“ až o tři miliony korun. Vhodnější by bylo vložit je do investic.

„Ke konci roku by mohl být známý zhotovitel. Pro stavební firmy by to mohla být na zimu zajímavá zakázka, prakticky veškeré práce se týkají interiérů,“ konstatoval Schwarz.

Kolik by měla poslední etapa obnovy Staré radnice stát, zatím není úplně jisté. Dřívější odhady hovořily o 24 milionech, na jaře už zastupitelé kalkulovali s 36 miliony.

„Předpokládáme, že dojde k výraznějšímu nárůstu. Cena byla odhadována v době investičního klidu, před zvyšováním cen stavebních materiálů,“ podotkl místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Budova už v minulých letech prošla rekonstrukcí interiérů od sklepa až po půdu vyjma prostor využívaných knihovnou. Vyměněny byly technologie, obnoveny střechy a fasády. Městská pokladna, která rozhodně není bezedná, by si však takovou další investici do radnice mohla dovolit. S nečekaně kladným výsledkem skončilo hospodaření města za loňský rok, bylo v plusu 66 milionů korun.

„Oproti předpokladům jsme získali mnohem více peněz ze sdílených daní,“ pochvaloval si místostarosta Zbyněk Stejskal (ODS). Na přelomu roku leželo městu na účtech dohromady 136 milionů korun.

Počkáme si na dotace, rozhodli zastupitelé

Ani za této situace však rekonstrukce Staré radnice nezačne dřív než v roce 2023. Její uspíšení zastupitelé odmítli.

„Podle našich informací se připravuje na únor příštího roku vypsání dotačního titulu, z něhož bychom část peněz na obnovu budovy mohli čerpat,“ vysvětloval starosta Jan Tecl (ODS). „Koreluje to i s plánem obnovy majetku města, který zahájení investice rovněž zařadil do roku 2023,“ dodal Tecl.

S takovým vysvětlením byl nakonec i Schwarz spokojen. Se slovy starosty se ztotožnil. „Pokud by šlo investici připravit letos tak, aby bylo možné ji ihned v únoru zahájit, nemám nic proti,“ pravil.

Na původním plánu se tak nic výrazného nezměnilo. Aby alespoň zastupitelé dodali zájmu o rekonstrukci Staré radnice větší váhu, zadali za úkol s předstihem zařadit investici do návrhu rozpočtu na příští rok.

Co by se ovšem stalo, pokud by dotační titul vypsán nebyl nebo město se žádostí neuspělo? To v tuto chvíli nedokáže nikdo říct. „Kdo ví,“ pokrčil rameny Jan Tecl.

„To bude úkol pro příští zastupitelstvo. Bude muset rozhodnout, zda se do stavby pustí i bez případných dotací. Křišťálovou kouli, která by nám to teď předpověděla, bohužel nemáme,“ poznamenal.

On sám už u toho coby starosta s největší pravděpodobností nebude. V zářijových komunálních volbách Jen Tecl kandidovat na prvního muže radnice nechce.