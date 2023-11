Generel cyklodopravy je zastaralý. Brod chce být k cyklistům vstřícnější

„Havlíčkův Brod věnuje pozornost rozvoji nových cyklostezek ve městě i jeho okolí. Podmínky pro cyklodopravu ve městě jsou však velmi špatné,“ řekl před zastupiteli předseda výboru, opoziční zastupitel za uskupení Společně pro Brod a ředitel Správy chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Václav Hlaváč.

Cyklisté jsou nuceni pohybovat se v běžném autoprovozu i na velmi frekventovaných komunikacích.

„Druhou možností pro ně je porušování dopravních předpisů. Cyklodoprava proto ve městě nemá podmínky k tomu, aby alespoň částečně nahrazovala automobilovou dopravu,“ vysvětloval Hlaváč kolegům.

Starosta: Jde to jinak a lépe

Brod generel cyklodopravy už dávno má. Je však starý přes deset let a podle Hlaváče neodráží aktuální stav dopravní sítě ani nové trendy v cyklodopravě. Podle tohoto dokumentu není pro cyklodopravu Brod vhodný kvůli výškovému převýšení. „To ale do značné míry odbourala elektrokola, kterých je mezi lidmi čím dál víc,“ uvedl Hlaváč.

Nový generel by proto měl být koncipován trochu jinak. Měl by navrhnout možnosti průjezdu cyklistů v hlavních směrech mezi jednotlivými částmi města a zároveň by měl navrhnout škálu opatření podporující rozvoj cyklodopravy. Konkrétně by se mělo jednat například o úpravy dopravního značení, vymezení pruhů pro cyklisty i budování nových cyklostezek.

S návrhem souhlasil i starosta Zbyněk Stejskal, sám vášnivý cyklista. „Po městě jezdím na kole takřka denně. Vidím, že spousta věcí by se dala udělat jinak a lépe. Nejvíc se to týká právě značení jednotlivých míst, tras, směrovek a umožnění průjezdů a zkratek pro cyklisty,“ podotkl. Podobně to vidí i Jiří Čermák. Ten rovněž denně na kole jezdí do práce a z práce. „Brod má skvělou cyklostezku podél řeky. Ale to je pro ty, co se jedou odpoledne projet. Když někdo dojíždí ze sídlišť do průmyslových zón, bezpečné propojení chybí,“ tvrdí.

Špatně se podle jeho slov lidé dostávají například ze Žižkova, kde cesty pro cyklisty prakticky neexistují. Milovníci kol musí po běžných silnicích, případně po chodnících. Ze všech stran tuto čtvrť navíc ohraničují hlavní silnice včetně obchvatu, jež je třeba překřížit.

17. července 2019

Podobně špatné je pro cyklisty spojení do průmyslové zóny podél Havířské a Průmyslové ulice. Nedostanou se tam jinak než po běžné silnici. Problematický je pak i průjezd skrz centrum města. Například od sídliště Výšina cyklisté dojedou ke zdravotní škole. A spojení k řece už hledají těžko.

„Vyhrazený pruh pro cyklisty před časem vedl Beckovského ulicí. Když se ale tvořily parkovací zóny a ulice se přeznačovala, pruhy pro cyklisty tu nikdo neobnovil,“ poznamenal další z opozičních zastupitelů, Pirát Jan Kerber.

Brod do cyklostezek v minulosti nemálo investoval. Podařilo se mu vybudovat vychvalovanou estrádu po obou březích Sázavy, cyklostezky napojily i místní části Perknov, Herlify nebo Šmolovy. Vedení města se chlubilo bezpečným napojením sídliště Výšina i kritizovanou cyklostezkou odnikud nikam podél Lidické ulice. Ale ve většině případů jde o volnočasové libůstky, nikoli takové, které by cyklistům pomohly s cílenou dopravou.

Možná i to je důvod, proč zastupitelé nápad na vypracování nového generelu cyklodopravy bez velkých výhrad přijali. Pro hlasovalo všech 25 přítomných zastupitelů. „Výbor životního prostředí nabízí pomoc při formulaci zadání generelu i jeho průběžné projednání v době jeho zpracování,“ doplnil Václav Hlaváč.

Kdy by měl být generel zpracován a kým, dosud není jasné. Vedení města tak dosud neurčilo. Stejně jako není známo, kdy přinese první hmatatelný či viditelný výsledek.