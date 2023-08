Brod chtěl upravit katastry osad, lidé by si však museli změnit adresy

„Změna katastru místních částí v případě Lipky dává smysl. Poslední rok nám ukázal, že současný stav přináší mnohé komplikace. Ve vedení města jsme se dohodli, že bychom se pokusili nevyhovující stav změnit,“ oznámil brodský starosta Zbyněk Stejskal.

Lipka je novější sídliště, které se podél výpadovky na Humpolec začalo stavět na počátku tisíciletí. Momentálně ho tvoří přibližně dvacet rodinných domů a pár provozoven. Těsně přiléhá k místní části Šmolovy. Odděluje ho jen silnice první třídy.

Jenže úředně Lipka patří k místní části Poděbaby. Ta leží asi kilometr vzdušnou čarou na severozápad. S Lipkou nemá jinak vůbec nic společného. Jenže obyvatelé sídliště tam například musí jezdit k volbám, místo aby přešli silnici. A pokud chtějí, zastání mohou hledat v osadním výboru v Poděbabech, a nikoliv v tom šmolovském.

„Je to naprosto nelogické. Lipka jsou Šmolovy. Jaké problémy řešíme my, takové řeší i v Lipce. A jaké problémy mají v Lipce, takové se týkají i nás,“ podivuje se letitému a nešťastnému rozdělení předseda osadního výboru ve Šmolovech Leoš Vaněček.

Na Lipce i ve Šmolovech jsou stejná čísla domů

Od jara proto havlíčkobrodská radnice podniká kroky, které by měly směřovat ke změně hranic katastrů místních částí. Obyvatelům Lipky by se tím mohl život nepatrně zjednodušit, hlavně při úředních jednáních, debatách nebo volbách. A podle Vaněčka by to přivítaly i Šmolovy jako takové.

Jenže, jak se stále zřetelněji ukazuje, zřejmě by se nemohlo jednat jen o přemalování čáry v mapě. Obyvatel Lipky by se to velice podstatně dotklo. Změnila by se tím totiž jejich úřední adresa. V občanských průkazech mají totiž uvedeno bydliště Havlíčkův Brod - Poděbaby.

A to by po změně už neplatilo. „Změna katastru je spojena s řadou komplikací. Týkají se adresy, ale třeba i čísel popisných. Ta jsou totiž na Lipce stejná jako ve Šmolovech. Situace se řeší, hledají se možnosti, ale s největší pravděpodobností by muselo dojít k přečíslování Lipky,“ naznačuje tajemník městského úřadu Václav Stejskal.

To by pro obyvatele Lipky znamenalo jediné. Museli by si nechat vyměnit nejen občanské průkazy, ale museli by si zajistit změnu adresy u veškerých smluv s pojišťovnami, dodavateli energií, u bank a dalších institucí. Zvláště pro podnikatele a živnostníky by to bylo martyrium.

Přineslo by to jen komplikace, soudí občané

A tak obyvatelé začínají couvat. „Byla by to administrativně velká zátěž. Nejsem si jistá, zda by se to v konečném důsledku vyplatilo,“ poznamenala jedna z obyvatelek Lipky Tereza Wasserbauerová.

„Přineslo by to jen komplikace. Nakonec by asi bylo nejlepší, kdyby to zůstalo, jak to je. Už jsme si na to zvykli. Pokud by ke změně nedošlo, ušetřilo by nám to kus života,“ podotkl Zbyněk Špinar, další z obyvatel sídliště.

Pravda, na některých novějších dokumentech už se Poděbaby neuvádí. Je to od doby, kdy nechalo město jedinou ulici na sídlišti oficiálně pojmenovat Na Lipce. Stalo se tak proto, že s označením přesného místa začala mít vedle pošťáků problémy i třeba zdravotnická záchranná služba. Stávalo se totiž, že místo do Poděbab či do Šmolov sanita přijela na Lipku.

Celý proces katastrální změny běží velice pomalu. Teprve v následujících týdnech by se mělo uskutečnit místní šetření, při němž mohou obyvatelé vznést námitky. „Pokud by mezi nimi byl ke změně odpor, netrvali bychom na ní,“ ujišťuje Václav Stejskal.

Nebudeme na změnu tlačit, slibuje radnice

Jak dodal, tlak ze strany radnice v této věci nebude vůbec žádný. Vedení města nechá rozhodnout samotné obyvatele. „Nám jako úřadu je to v podstatě jedno. Jedná se o hranice v rámci města. Pro Brod jako takový to vůbec nic nepřinese,“ konstatoval tajemník.

Podle něj je to vůbec poprvé, kdy se brodská radnice pokouší upravit osídlené katastry svých osad. Podobné úpravy výjimečné nejsou, dosud nikdy se však netýkaly pozemků, které jsou využívané k bydlení a které mají adresy.

Nelogičností v rozdělení území do katastrů jednotlivých osad však lze v Brodě najít víc. Ten první padne do očí už při letmém pohledu na mapu. Místní části Jilemník a Zbožice jsou od města naprosto oddělené, tvoří dva izolované ostrovy na východ a sever od Brodu.

A další nedostatek se shodou okolností týká opět Šmolov. Jejich území sahá až na výpadovku na Jihlavu a zahrnuje několik obydlených stavení včetně prodejny a bistra Highland Sport. Tyto domy by logicky měly náležet buď přímo k Brodu, nebo k místní části Svatý Kříž.