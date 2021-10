Bývalý hasičský areál chce Brod zdarma. Splňujeme podmínky, tvrdí radnice

Areál hasičské stanice v Žižkově ulici je nesmírně cenný. Nachází se v samém centru města. Z jedné strany ho ohraničuje areál školky, z další základní školy. Dvůr je společný i pro služebnu městské policie. A právě u hasičů zároveň začíná celý park Budoucnost.



„Rozhodně bychom o areál měli zájem. Velký zájem. Na rozdíl třeba od bývalé obchodní akademie bychom si s ním věděli rady. Naše organizace by ho velmi rády využily,“ uvedl havlíčkobrodský místostarosta Zbyněk Stejskal (ODS).

O budoucnosti areálu, který tvoří celkem 11 různých objektů a pozemků na ploše o rozloze 2 166 m², se znovu začalo hovořit poté, co Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejnil aktuální informace o celém administrativním procesu.

„Areál ÚZSVM převezme do konce roku 2021. Po převzetí majetku se bude řídit zákonem o majetku státu, tedy nejprve areál nabídne jiným státním institucím. V případě jejich nezájmu bude hledat nového majitele mimo stát,“ sdělila Adéla Janů z tiskového odboru úřadu.

„Vlastnictví stanice je ve veřejném zájmu“

Obecně platí, že zákonem preferovaná forma převodu státního majetku je jeho prodej, a to prostřednictvím výběrového řízení nebo veřejné dražby. Ovšem jsou případy, kdy lze upřednostnit bezúplatný převod majetku.

„Lze ho upřednostnit před úplatným převodem pouze za předpokladu splnění zákonných podmínek, a to ve veřejném zájmu, či je-li bezúplatný převod hospodárnější než jiný způsob naložení, nebo pokud tak stanoví zvláštní právní předpis,“ píše ÚZSVM na svých webových stránkách.

A právě na to chce sázet havlíčkobrodská radnice. „Jsme přesvědčeni, že v případě hasičské stanice se jedná o veřejný zájem. Je to specifický areál na strategickém místě v centru města,“ říká Stejskal.

Žádost o bezúplatný převod už radnice odeslala. A to dokonce dvakrát. Nejprve ještě hasičům, když stanici opouštěli. Ti ale žádosti vyhovět nemohli. Podruhé v nedávné době přímo ÚZSVM. V tomto případě na vyjádření či další jednání v celé záležitosti vedení města stále čeká.

Více místa pro strážníky i garáže pro údržbu

Radnice má s areálem, který tvoří administrativní budova s kancelářemi, pokoji a posilovnou i poměrně rozsáhlými sklepními prostorami a šachtou na sušení hadic, garáže a dílny, sklady i třeba hasičská věž, své záměry.

Jednak by ráda ze stísněných prostor rozšířila služebnu městské policie. Zároveň by zvažovala přesunutí střediska údržby zeleně technických služeb, k čemuž by se garáže náramně hodily. Zaobírá se i myšlenkou na vytvoření krizových bytů a místností pro lidi bez domova.

„Nedávná bouřka s vichřicí, která poničila dům jedné rodině, ukázala, že nám chybí nouzové ubytování v případě podobných přírodních či jiných krizových situací, které bychom mohli na dobu nezbytně nutnou poskytnout postiženým, jejichž domov by byl neobyvatelný,“ zmínil Zbyněk Stejskal.

O tom, jak konkrétně by město kterou část areálu mohlo využít, však dosud nebylo rozhodnuto. Záležet bude především na tom, zda ho město získá, či nikoliv. Pokud by ÚZSVM trval na prodeji veřejnou dražbou, asi by to podle Stejskala nebylo příliš reálné.

Vydat desítky milionů na koupi není možné

„V takovém případě by se cena mohla vyšplhat do mnoha desítek milionů. Abychom za hasičskou stanici dali 50 nebo 70 milionů a následně další takovou sumu rozpustili do nutné rekonstrukce, nepřipadá v úvahu,“ zdůraznil místostarosta.



Areál v Žižkově ulici profesionálním hasičům sloužil od 1. července 1970. Částečně se rozšířil v 90. letech minulého století. I tak byl ale v posledních letech pro hasiče velice limitující. Problémem se ukazoval být nedostatek prostoru pro techniku i samotné umístění v centru města. Kvůli hustému provozu byl často komplikovaný výjezd do Žižkovy ulice.

V první polovině letošního roku se hasiči postupně přesunuli do nové moderní stanice, která vyrostla na jihozápadním okraji města u Humpolecké ulice naproti letišti. Její vybudování a vybavení přišlo na 260 milionů korun.

„Kolegové zde mají perfektní výjezd na Humpoleckou ulici, je tu dostatek prostoru, dostali sem i skvělé vybavení. Spousta lidí si s tím, aby nová stanice byla po všech stránkách co nejlepší, dlouho lámala hlavu. Ale podařilo se,“ pochvalovala si před časem mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová.