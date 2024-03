Kde jinde začít! Soukalová představila nový dokument ve „svém“ Novém Městě

Právě v Novém Městě zazpívala divákům na závěr mistrovství světa 2013, triumfovala ve Světovém poháru, tady si loni v březnu dodatečně přebrala bronz ze štafet v Soči a tady také před necelým měsícem vstoupila do síně slávy světového biatlonu.

„Kde jinde začít než v Novém Městě! To bylo jasné, kam pojedeme poprvé,“ zmínila Soukalová na úvod besedy. Po slavnostní pražské premiéře filmu „Gabriela Soukalová: Pravda se pořád vyplatí“ bylo právě Nové Město na Moravě první zastávkou turné, na němž spojuje promítání s besedou a autogramiádou.

Když se při závěrečných titulcích zjevila na pódiu, lidé v našlapaném sále nadšeně tleskali vestoje. Dlouho dopředu bylo vyprodáno. „Kapacita je 350 míst, lístky zmizely za pět dní, někteří diváci přišli i na stání. Jen Cimrmani dokázali vyprodat náš kulturák rychleji,“ zmínil David Balvín z Novoměstských kulturních zařízení.

Film už před premiérou vzbudil velkou pozornost. Kromě hvězdných okamžiků či nevydařené snahy o comeback (znovu)otevírá i bolestivé momenty ze života Gabriely Soukalové: poruchu příjmu potravy, která ovlivňovala celou její kariéru, toxický vztah s badmintonistou Petrem Koukalem, s nímž dosud řeší majetkové vyrovnání po rozvodu, ale i myšlenky na sebevraždu v největší osobní krizi.

Návštěvu si nenechala ujít ani Tribuna Bažina

Promítání si nenechala ujít ani šestice skalních biatlonových fanoušků v dresech s nápisem Tribuna Bažina. To je novoměstský fenomén z covidových let, kdy diváci museli zůstat za plotem arény na podmáčené louce.

„Film byl krásný, vystihuje kariéru i život Gábiny. Předčilo to moje očekávání. Teď se těšíme na fotečky a podpisy,“ hlásil v nekončící frontě mluvčí skupiny, který vystupuje pod přezdívkou Jožin.

„Byl jsem v aréně prakticky na všech závodech, co tady Gábina od šampionátu v 2013 jela. Když (v prosinci 2016 - pozn. red.) vyhrála závod s hromadným startem a tribuny burácely, to bylo maso. A když loni dostávaly holky za štafetu v Soči opožděně bronzové medaile, tak i slza ukápla, to bylo něco nádherného,“ vyzdvihl Jožin momenty, jež se objevují i ve filmu a naskakuje při nich husí kůže.

Na promítání dorazil i nevidomý sportovec Ondřej Zmeškal, který před třemi roky zvládl na tandemovém kole celou trasu Tour de France a stal se i hrdinou filmového dokumentu, s nímž nyní objíždí besedy.

„Gabčin příběh je hodně silný vzhledem k tomu, co se jí v životě stalo a čeho dosáhla. Je super, že v tom dokumentu jsou emoce, líbilo se mi to,“ popsal.

Při besedě se Soukalové zeptal, kdo jí byl v krizi největší oporou. „V těžkých chvílích mi nejvíc pomohli rodiče, přítel a vůle ze sportu. A rozhodnutí, že to může být jiné, lepší. Uvědomila jsem si, že mám v sobě sílu to změnit, to byl start mé proměny,“ svěřila se publiku hlavní hvězda večera.

Padly i dotazy, kdy bude druhá svatba, jak se nyní cítí v biatlonové rodině nebo zda pomůže biatlonu alespoň v jiné roli.

„Kdykoliv Gábina přijela, rozzářila to tady“

Film si nenechala ujít ani stříbrná běžkyně na lyžích z olympiády v Sarajevu Dagmar Hromádková. Ta se už z dob reprezentační kariéry přátelí s Gabrielou Soukalovou starší. „Gabču znám od mládí. Film se mi moc líbil, je úžasně udělaný. Myšlenka, že by si měl člověk vážit sám sebe, měl by v sobě najít možnosti, jaké má a jít si za svými cíli,“ vyzdvihla jedno z poselství filmu.

O tom, že se Soukalová od jara 2022 potají připravovala na návrat, který směřovala právě k nedávnému mistrovství světa, ale nakonec k němu kvůli úrazu kolene nedošlo, Hromádková věděla.

„Moc jsem si přála, aby to vyšlo. Kdyby tady jela na šampionátu, bylo by to něco úžasného. Byla by to krásná tečka i pro ni, protože přes všechny ty problémy udělala pro biatlon strašně moc,“ shrnula Hromádková, jež na pódium přispěchala s kyticí.

Všechny novoměstské momenty, které film připomněl, má současná místopředsedkyně sportovního klubu a šéfka rozhodčích živě v paměti: „Kdykoliv sem Gábina přijela, tak to tady rozzářila.“

Když hvězdná biatlonistka v roce 2019 předčasně ukončila kariéru, myslela si, že už nikdy nezažije takovou radost jako vyhrát před plnými tribunami v Novém Městě. „Přiznám se, že když jsem začala běžný život - a chvíli to trvalo - došlo mi, že jsem se pletla. Už jenom narození dcery byl moment, který se nedá srovnat naprosto s ničím,“ řekla nyní.

„Jsem šťastná. Mám super lidi kolem sebe, skvělou rodinu, máma se uzdravila z těžké nemoci. I když jsem si po finanční stránce (po rozchodu s Petrem Koukalem) zažila totální peklo, uvědomila jsem si, že toho ke štěstí moc nepotřebuji,“ uzavřela novoměstskou besedu.