Festival tance oslavil geniálního architekta, zapojili se i návštěvníci

Někteří účinkující se ve Žďáře nad Sázavou představili už ve čtvrtek v centru města, od pátku do neděle se program přesunul na místa se Santinim úzce spojená.

Tvůrci využili nejen areál zámku, ale například i okolí Dolního hřbitova neboli Krchůvku. Jedním z vrcholů festivalu pak bylo představení Rezonance vytvořené přímo pro poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, Santiniho nejobdivovanější dílo. Premiéře přihlíželi i velvyslanci Itálie a Francie.

Představení, které propojilo téma architektury, hudby, tance i historie, režírovala francouzská choreografka Béatrice Massinová. Pětici tanečníků skupiny Fetes Galantes, kteří ve žlutých kostýmech protančili přízemím i prvním patrem kostela, doprovodili hudebníci světoznámého českého tělesa Collegium 1704.

Tanečníci z Fetes Galantes se blýskli i v nejnovějším díle Béatrice Massinové nazvaném Rekviem - Veselá smrt. Dvanáct tanečníků se muselo za soumraku vyrovnat rovněž s nálety chroustů v ovocném sadu.

Do projektu se zapojili i návštěvníci festivalu

Pozornost vzbudil i komunitní projekt s názvem Ferst Dadler kráčí, který propojil umělce s místními lidmi napříč generacemi. Zapojili se mimo jiné seniorky ze Žďáru a Jihlavy, obyvatelé sídliště Stalingrad či členové pěveckého sboru Žďáráček.

A k nim se přidali i návštěvníci festivalu. „Přihlásila jsem se, protože je to nádherná záležitost. Vděčím tvůrcům za to, že vytvářejí komunitu, v níž se setkávají a prolínají generace. Mají si co předat, učí se vzájemně poznávat, chápat, respektovat, naslouchat a navzájem se inspirovat,“ řekla Libuše Sobková.

I ona byla jedním z průvodců při dvouhodinové pouti z Dolního hřbitova přes zámek na Zelenou horu. Účinkujících bylo třicet, účastníků minimálně dvakrát tolik, část programu absolvovali se zavázanýma očima.

Festival pořádá Centrum choreografického rozvoje SE. S. TA. vedené Marií Kinsky, která je i ředitelkou festivalu. Umělci v příštích letech najdou ve Žďáře ještě lepší zázemí. Budova Konventu v areálu zámku, který patří rodině Kinských, totiž brzy projde zásadní úpravou.

„Rozdělovali jsme několik miliard korun z evropských dotací na kulturní a kreativní centra v naší zemi. Jsem rád, že jedna z těch větších dotací, 150 milionů korun, zamířila právě sem. Marie Kinsky už roky pořádá nádherný taneční festival a přetváří Žďár nad Sázavou na jedno z významných center českého moderního umění,“ vyzdvihl při zahájení festivalu ministr kultury Martin Baxa.