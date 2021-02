O farmářské trhy se v Brodě nikdo nepřihlásil. Budou, věří pořadatelka

„V prvním kole se neobjevil žádný zájemce o pořádání trhů. Vyhlásíme kolo druhé, a když i to dopadne stejně, zvážíme, zda trhy vůbec budou, nebo zda se je pokusí uspořádat město,“ informoval havlíčkobrodský místostarosta Vladimír Slávka.



„Zájemci zřejmě váhají s přihláškami kvůli současné situaci ohledně koronaviru. Neví se, co bude za pár dní a jaká opatření se budou muset splnit, natož pak po několik měsíců v roce. Je to logické a naprosto to chápu,“ doplnil ho starosta Jan Tecl.

Podle něj by v nejhorším případě dokázalo farmářské trhy uspořádat samo město. Jeho odbor pro životní prostředí už mnoho let organizuje jarní i podzimní Trh řemesel. Přidat si další podobnou a rozsahem mnohem menší akci, která se koná sedmkrát do roka, by zvládl.

Bez krizových scénářů

Krizové scénáře však nakonec zřejmě nebudou potřeba. Pořadatelka farmářských trhů pouze nestihla podat žádost do grantového programu včas. S pokračováním trhů počítá.

„Protože v loňském roce se počet trhů zvýšil a poslední se konaly na konci října, déle trvalo vyúčtování. A po Novém roce jsme s kolegyní onemocněly, tak se to ještě víc zdrželo. Jednoduše jsme termín prvního kola nestihli,“ vysvětluje pořadatelka Alena Čechová.

Jak ujistila, do druhého kola výzvy se určitě přihlásí. Ta má uzávěrku 19. března.

Radnice letos farmářské trhy podpoří celkovou částkou 175 tisíc korun. Za tento příspěvek chce, aby se během sezony konalo minimálně sedm trhů na Havlíčkově náměstí. Mělo by tak být od května vždy každou první sobotu v měsíci od osmi do 12 hodin. V říjnu pak program počítá ještě se závěrečnými trhy na konci měsíce.

Počítají opět i s několika řemeslníky

Alena Čechová farmářské trhy v Havlíčkově Brodě pořádá už několik let a i letos je chce mít v obdobném formátu. U stánků mají prodávat své produkty především lokální farmáři. Většinu zboží má i nadále tvořit ovoce, zelenina a další produkty farem.

Nově mohou deset procent prodejců tvořit rukodělní řemeslníci prodávající například keramiku, proutěné zboží či šperky. Radnice to po dohodě s pořadatelkou umožnila výjimečně i loni, letos už je to pravidlem. Tito prodejci se ale musí obměňovat.

„Kvůli covidové situaci se loni nekonal ani jeden Trh řemesel, a tak se tito prodejci hlásili i na farmářské trhy. Po dohodě s představiteli města jsme několika umožnili prodávat na farmářských trzích a letos to bude pokračovat,“ vzkázala Čechová. I v tomto roce může pandemická situace velký městský Trh řemesel, jehož se pravidelně účastní tisíce lidí, překazit.

Jedna z mála akcí, kde udat zboží

Zvýšená hygienická opatření se loni dotkla i brodských farmářských trhů. Stánky musely být dál od sebe, povinností prodejců bylo zajistit dezinfekce i to, aby měli nakupující roušky. A doprovodný program se musel úplně zrušit.

„V určité míře proběhl jen třikrát ze sedmi trhů, čtyřikrát jsme ho museli zcela vypustit. Trochu tím vyprchala taková ta pěkná rodinná atmosféra, přišli jsme i o benefici ve spolupráci se svatebním salonem. Ale museli jsme to oželet,“ říká Alena Čechová. „Zůstal jen ten základ, prodej zdravých věcí na čerstvém vzduchu,“ podotkla.

V letošním roce by se model trhů neměl od toho loňského příliš lišit. „Loni jsme to vyzkoušeli, osahali jsme si to a zjistili jsme, že to jde. Prodejci i nakupující opatření dodržovali, chovali se ukázněně. V to samé doufáme i letos,“ dodala pořadatelka.

Teprve se uvidí, zda i letos bude muset řešit specifikum, které se projevilo loni. Tehdy, zvláště pak na jaře, mělo zájem o účast enormní množství farmářů a prodejců. Trh v Havlíčkově Brodě patřil totiž mezi těch několik, které se podařilo uspořádat. Mnoho jiných bylo kvůli protikoronavirovým opatřením zrušeno. Farmáři tak měli v Brodě jednu z mála šancí, kde udat své zboží.