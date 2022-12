Nemocných na Vysočině přibývá, v lékárnách chybí hlavně sirupy pro děti

„Nejvyšší nemocnost je zatím mezi dětmi ve věku do pěti let. Mezitýdenní nárůst je ale nyní nejvyšší u osob v produktivním věku, a to o 26 procent. Je tedy patrné, že se onemocnění přelévá z dětí na dospělé,“ okomentovala situaci Jana Böhmová, mluvčí Krajské hygienické stanice na Vysočině.

Na respiračních onemocněních na Vysočině se podílí jednak chřipka typu A, která už byla v několika případech laboratorně potvrzená, dále RS viry, ale také covid-19.

„Pokud jde o covid, situace je zatím klidná. Prověřených případů za minulý týden máme 42 na sto tisíc obyvatel, což je málo,“ poznamenala Böhmová. „Nemáme zatím hlášené žádné těžké průběhy respiračních onemocnění, ani nedošlo k úmrtí v jejich důsledku,“ dodala.

Přesto se nemocnice plní především dětskými pacienty. „Situace u nás byla kritická posledních čtrnáct dní. Měli jsme dětské oddělení úplně plné. Dnes je ta situace mnohem lepší. Část malých pacientů odešla do domácí péče. Ale mezitím už volají obvodní lékaři, že nám posílají další děti k hospitalizaci,“ potvrzuje mluvčí novoměstské nemocnice Helena Zelená Křížová.

Respirační onemocnění podle ní postihují nejvíce malé děti a kojence. „Některé děti jsou vzhledem ke svému stavu na jednotce intenzivní péče, část jich je na kyslíku. Kapacitně to ale stále zvládáme,“ dodala Zelená Křížová.

V lékárnách chybí sirupy a čípky na horečku

Plné oddělení pro děti má také jihlavská nemocnice. „Oddělení je relativně plné, ale kapacity na přijímání dalších ještě máme. Průběhy onemocnění jsou vážnější než v předchozích letech. Dvě děti máme na jednotce intenzivní péče,“ uvedla mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.

Respirační onemocnění na Vysočině V okresech va 48. a 49. týdnu, počet nemocných na 100 tisíc obyvatel Jihlava - 1 340 / 1 618

- 1 340 / 1 618 Havlíčkův Brod - 2 071 / 2 046

- 2 071 / 2 046 Pelhřimov - 1 850 / 2 269

- 1 850 / 2 269 Třebíč - 944 / 1 217

- 944 / 1 217 Žďár nad Sázavou - 2 250 / 2 757

_______________________________ Kraj Vysočina - 1 677 / 1 970 Zdroj: KHS Vysočina

Situaci rodinám nemocných dětí neusnadňuje ani fakt, že v lékárnách chybí některé léky na snížení horečky, a to ve formě sirupů i čípků. Tyto léky také zmírňují bolest a působí i protizánětlivě. Forma sirupů a čípků je vhodná především pro podání u nejmenších dětí, které ještě neumí polykat tablety.

Nedostává se ani některých základních penicilinových antibiotik, rovněž v sirupové formě, jako je například Ospen, jež jsou lékaři předepisovány jako léky první volby.

Třeba v pelhřimovské nemocniční lékárně trvá tento výpadek podle mluvčí Alexandry Knapové už dva měsíce. „Není Ospen, V-penicilin či Amoxiklav. Tato antibiotika je nutné nahrazovat jiným typem antibiotik,“ uvedla.

Například v nemocniční lékárně v Novém Městě na Moravě ve čtvrtek nebyl k sehnání sirup Nurofen. „Třikrát denně projíždíme distribuci léčiv, a jakmile vedoucí lékárny něco najde, tak to ihned objednává a rezervuje. Teď se nám například podařilo sehnat antibiotika Ospen v sirupu,“ řekla mluvčí nemocnice.

Problémy jsou podle ní i s dětským paralenem, který také snižuje horečku a ulevuje od bolesti. „Naše lékárna se proto teď chystá vyrábět paralen v sirupu sama,“ dodala Helena Zelená Křížová.

Omezený počet balení paralenu na osobu

Lidem tak mnohdy nezbývá nic jiného než obcházet jednotlivé lékárny a zkoušet štěstí. Například jihlavská lékárna U zvěrokruhu ve čtvrtek disponovala lékem Paralen ve formě suspenze.

Situaci podle mluvčí jihlavské nemocnice Moniky Zachrlové neprospívá ani fakt, že se někteří lidé snaží léky předzásobit a skupují je. Nemocniční lékárna musela například prodej paralenu na jednu osobu regulovat.

Situaci uklidňuje ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. K nedostatku sirupu Nurofen tento týden na Twitteru uvedl, že se podařilo dojednat dodávku 300 tisíc balení léku. „Začnou být k dispozici už před Vánoci,“ uvedl.

Lidé by se nyní měli podle Jany Böhmové z krajské hygienické stanice vyhýbat rizikovým kontaktům, nenavštěvovat hromadné akce. Důsledně by měli dbát také na zvýšenou hygienu a používat například i respirátory. Ve hře je rovněž stále očkování proti chřipce, o kterém by měli uvažovat především senioři.