Seďte doma na zadku, vyzval hejtman Vysočinu. V izolaci jsou desítky lidí

„Všem řekněte, ať sedí doma na zadku, nikam nechodí a chovají se mravně vůči ostatním. Jedině tak nákazu nebudou rozšiřovat. Jinak nám všechny výjezdní sanitky a odběry nebudou k ničemu platné,“ prohlásil hejtman kraje Jiří Běhounek.



K pátečnímu ránu byl na území Kraje Vysočina znám jeden potvrzený případ nákazy koronavirem. V karanténě bylo ve čtvrtek odpoledne v kraji 65 lidí. „O čtyřiceti karanténách rozhodli hygienici, o zbylých praktičtí lékaři,“ sdělil po jednání krajské epidemiologické komise ředitel Krajské hygienické stanice Jan Říha.

Koronavirem nakažený muž je ze Žďárska, předtím se vrátil z Itálie, kde pracoval jako montér.



Hygienici provozují kvůli koronavirové nákaze telefonickou nonstop infolinku na čísle 567 564 551. Podle Říhy je enormně vytížená, volají tam i lidé z jiných krajů.

„Přes den se nám na tom telefonu točí osm lidí, jeden je na lince v noci. Víc lidí na to nemáme. Já jen doufám, že ti naši lidé na těch linkách ten velký tlak ještě čtrnáct dní nebo tři týdny vydrží,“ řekl Říha.

Výjezdová sanita zvládne odebrat až dvanáct vzorků za den

Telefonické dotazy se snaží hygienici zodpovědět rychle a věcně. „Máme zájem to vyřídit řekněme během tří minut, jiná možnost není,“ řekla krajská epidemioložka Alena Dvořáková.

Úřady do čtvrtečního odpoledne nemohly vynucovat dodržování karantény či přihlášení se potenciálně nakažených například za přispění policie. „O kontrole karantény policií se neuvažuje, policie by na to ani neměla kapacity,“ říkal ještě ve čtvrtek v poledne Říha. Po následném vyhlášení nouzového stavu se ale situace rázem změnila.

V kraji jsou dvě výjezdové skupiny na odebírání vzorků k testování na přítomnost koronaviru. Jedna je záložní. Každá má kapacitu až dvanácti výjezdů za den.

„V případě eskalace nákazy se uvažuje o zřízení odběrných míst v krajských nemocnicích. Žádali bychom, aby v tom případě byly testy prováděny v nemocnici Jihlava,“ pověděl hejtman Běhounek.

Koncem týdne by měl kraj dostat od ministerstva zdravotnictví dodávku respirátorů třídy FFP3. „Kraje by jich měly dostat osmdesát tisíc,“ řekl hejtman Běhounek.

Pět krajských nemocnic na Vysočině má k dispozici více než osmdesát infekčních lůžek, dalších 53 lůžek jsou v případě potřeby schopny připravit do několika hodin. V kraji je nyní více než 100 připravených plicních ventilací. Kraj rozhodl nakoupit přibližně deset tisíc respirátorů FFP2 jako rezervu pro záchranáře, zdravotníky a sociální služby.

Nechoďte na úřad, vše řešte telefonem a e-mailem, radí město

„Nemocnice musí v následujících dnech zvýšit frekvenci hygienických opatření veřejných prostor a navýšit zásoby medicínských plynů,“ upozornila mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Jihlavská nemocnice ve čtvrtek rozhodla o mimořádném nákupu čtyř až pěti plicních ventilátorů a infuzní techniky za 4 miliony korun pro infekční JIP. Pro podporu nákupu připravuje i vyhlášení veřejné sbírky.



Magistrát města Jihlavy vyzval obyvatele, aby minimalizovali cesty na úřad. „Vše, co lze, pojďme společně řešit mailem, telefonicky nebo to odložme na později. Vyhněte se teď ve vlastním zájmu návštěvám úřadu, i poplatky umí vaše banka převést bezhotovostně,“ vyzval tajemník úřadu Evžen Zámek.

V celé zemi platí od čtvrtečního odpoledne nouzový stav. Pořadatelé kulturních i sportovních podniků s konáním v nejbližších týdnech oznamují jejich zrušení či odložení na pozdější termíny. Pro aktuální informace je třeba sledovat webové stránky pořadatelů.

Podle vládního vyhlášení nouzového stavu se omezení týká všech akcí s účastí více než třiceti lidí. Uzavírají se také některá sportoviště. Zákaz se netýká například zasedání soudů či pohřbů.