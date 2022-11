S drahými energiemi v Brodě zatočí nové termostatické hlavice za miliony

Snahou vedení města je, aby každý jeden kus radiátorů používaných v městských zařízeních měl tento nový typ chytré termostatické hlavice. „Chceme programovatelné modely, které by šly obsluhovat a nastavovat na dálku centrálně z jednoho místa,“ uvedl starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Novinka by se měla postupně objevit nejen v kancelářích městského úřadu, ale i ve všech dalších budovách města. Chybět by neměla ani ve školách či středisku volného času. Počítá se s nimi i třeba do městského domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou. Garantem projektu je městská společnost zajišťující vytápění a provoz kotelen Teplo HB.

Radnice si od novinky slibuje opravdu výrazné úspory ve vytápění. „Díky dálkovému programování budou správci schopni topení nastavit jen na dobu, kdy budou místnosti skutečně využívány. Například jen na dobu, kdy ve třídách budou děti,“ poznamenal Stejskal.

Výměna už začala v budově AZ Centra. Ve středisku volného času na Rubešově náměstí jsou termostatických hlavic desítky. Jejich nainstalování přijde přibližně na půl milionu. Další miliony si vyžádá obměna v ostatních městských zařízeních.

„Trochu se teď potýkáme s nedostatkem hlavic. Je o ně velký zájem a firmy jich nejsou schopny dodat tolik najednou. Ale věříme, že zhruba do poloviny příštího roku se nám podaří vyměnit všechny,“ pravil nový brodský starosta. Je přesvědčen, že investice se poměrně rychle vrátí v úsporách za energie.

K nim by měla pomoci i instalace solárních panelů na střechy městských budov. Ty zatím město příliš nevyužívá, ale do budoucna by se to mělo změnit. Pilotním projektem by se mělo stát osazení panelů na střechu domova pro seniory na Výšině. Budova se pro tento účel ukázala jako z městských staveb ta nejvhodnější.