Stavbu nového bloku dukovanské elektrárny připraví až šest set odborníků

Čtyřiadevadesát procent z nich má vysokoškolské vzdělání, většinou strojního, ale i elektrotechnického nebo stavebního směru. Nechybějí ale ani ekonomové, právníci i odborníci přes dopravu či chemii.

„Struktura zaměstnanců a jejich kvalifikace odpovídají úkolům, které řeší. Tedy v první řadě je to příprava výběrového řízení, licenční a povolovací procesy a přípravné práce na lokalitě. Postupně se bude tato firma rozšiřovat a počet zaměstnanců budeme plynule zvyšovat,“ uvedl Petr Závodský, generální ředitel Elektrárny Dukovany II (EDU II).

Nyní má podle jeho slov společnost něco přes sedmdesát pracovníků a do konce první fáze, tedy do poloviny roku 2024, by jich tam mělo pracovat zhruba sto šedesát.

„Před samotným zahájením by měl jejich počet vzrůst až na šest set expertů,“ dodal Závodský.



Na přípravě budování nového jaderného zdroje se pracuje už několik let. Firma EDU II vznikla již v roce 2015 a jejími významnými kroky bylo získání kladného stanoviska hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) a podání žádosti o povolení k umístění jaderného zařízení v lokalitě Dukovany.

Akciová společnost musí také mimo jiné nachystat a zvládnout výběrové řízení na dodavatele, získat povolení k umístění, územní rozhodnutí a připravit lokalitu ke stavbě. S pěticí možných dodavatelů je již firma v kontaktu, vybráno by chtěla mít v roce 2022. S výstavbou nového bloku se pak počítá pravděpodobně na rok 2029.

Současná elektrárna má pracovat do poloviny století

Souběžně s plnou přípravou nového zdroje ČEZ přijal i dlouhodobou koncepci provozu čtyř stávajících výrobních bloků Dukovan, u nichž se počítá s životností asi šedesát let.

„Průběžně vyhodnocujeme řadu vstupů. Z toho nám aktuálně vychází jako optimální varianta provozu současných Dukovan do roku 2045 až 2047,“ informoval Bohdan Zronek, člen představenstva a ředitel divize jaderné energetiky ČEZ.



Zařízení i jednotlivé komponenty ale čeká rozsáhlá modernizace a počítá se i s navyšováním bezpečnosti.

„V období následujících sedmadvaceti let jsme připraveni investovat do zajištění bezpečného a spolehlivého provozu stávajících bloků až 55 miliard korun,“ sdělil Roman Havlín, který je od června 2020 novým ředitelem elektrárny. Dosavadní ředitel bezpečnosti jaderné divize tuto funkci převzal od Miloše Štěpanovského.

Dukovany jsou první jadernou elektrárnou postavenou na českém území. První reaktorový blok byl uveden do provozu v květnu 1985 a od července 1987 jsou v provozu všechny čtyři. Elektrárna svoji výrobou dlouhodobě pokrývá přes dvacet procent celkové české spotřeby. Zaměstnává zhruba tři tisíce lidí.