Na kroužky už je pozdě, místo nich mohou děti tančit nebo jezdit na koni

„Chtěli jsme rodičům a dětem nabídnout nějakou náhradu za kroužky, které se tento školní rok až na výjimky v podstatě neotevřely. Některé se uskutečnily třeba jenom jednou, dvakrát, jiné vůbec,“ popsal situaci Luboš Straka, ředitel střediska volného času Active ve Žďáře nad Sázavou.

V lednu a únoru proto zařízení vracelo i platby školného těm, kteří jej stihli zaplatit. „A otevírat kroužky v květnu, pár týdnů před prázdninami, to nám nedávalo smysl. Ty děti se stejně ani neznají a sotva by se blíže poznaly, kroužek by zase skončil,“ míní Straka.

Jako řešení se ukázaly právě jednorázové akce, které si hned získaly oblibu. Konají se odpoledne, vždy od pondělí do středy. Za částku od dvaceti do padesáti korun mohou děti strávit zhruba hodinu s kamarády při řízených aktivitách vymezených vždy pro určitou věkovou skupinu.

„Největší zájem máme tradičně o keramiku a o péči o koně na statku,“ popsal ředitel. Oblíbené jsou i taneční programy.

Zájemci se vždy dopředu zaregistrují prostřednictvím SMS a čekají na potvrzení. Nemůže se tak stát, že by na kroužek dorazili a nebyla již volná kapacita, jež činí zhruba dvacet míst.

Příspěvková organizace města plánuje jednorázové akce nabízet ještě tento a nadcházející týden. Následně ji zaměstnají hlavně přípravy akce Talent Vysočiny a blížící se tábory.

Taje zámeckých sádek

Tvořivý zámek - netradiční vyžití na všechny červnové soboty si pro děti připravily také lektorky ze Zámku Žďár. Malí účastníci ve věku od čtyř let se v nich zábavnou formou seznamují s přírodou a životem na zámku. Zhruba jeden a půl hodiny mohou strávit buď samostatně pouze s kamarády a lektorkami, nebo i se svým rodičem, přičemž se hradí 110 korun za dítě, doprovod již platit nemusí.

První setkání se uskutečnilo už uplynulou sobotu a zúčastnilo se jej dvanáct dětí. To byl však jediný workshop, jenž nebyl zcela naplněný. „U všech dalších máme již kapacitu čítající 25 míst vyčerpanou,“ popsala Markéta Sobotková, lektorka ze žďárského zámku.

O nadcházejícím víkendu tam čeká děti poznávání zámeckého potoka a života v něm, práce s mapou i průzkum areálu památky. Na dalších setkáních budou objevovat taje tamních sádek nebo zámeckého rybníku.

Ti, kdo se nestihli přihlásit, budou mít ještě šanci pravděpodobně na podzim. „Přes léto budou ateliéry nahrazeny dětskými prohlídkami konanými v pondělí, ve středu a v pátek. Po prázdninách bychom se však k akci Tvořivý zámek zase rádi vrátili,“ dodala Sobotková.

Stejně jako v případě akcí Activu se mohu děti účastnit aktivit pouze v případě negativního testu na covid-19. Rodiče by tak měli mít připraveno čestné prohlášení o jeho absolvování.