Žluté vlaky na tři a půl roku opustí Vysočinu, pak nahradí České dráhy

Nebývale širokou nabídku železničních spojů mají cestující na hlavní trati skrz Vysočinu od předloňského prosince. Na trať přes Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou přesunuly České dráhy i RegioJet kvůli rekonstrukci prvního koridoru u České Třebové podstatnou část svých spojů.

Bez přestupu tak je možné z Vysočiny cestovat nejen do Prahy a do Brna, ale také třeba do Bratislavy, Vídně, Budapešti, Žiliny, či dokonce na chorvatské pobřeží do Rijeky či Splitu. Žluté vlaky RegioJet pak cestujícím nabídly v těchto končinách dosud nevídaný komfort, čemuž se i v rámci konkurenčního boje rychle přizpůsobily České dráhy.

Zlaté časy cestování po železnici pro sever Vysočiny však zanedlouho skončí. Spoje, které jezdí odklonem přes Vysočinu, se v polovině roku na modernizovaný první koridor vrátí.

„Potvrzujeme, že od 1. července, kdy bude ukončena výluka u Brandýsa nad Orlicí, budou všechny vlaky RegioJet na lince Praha –⁠ Brno opět trasovány přes Českou Třebovou. Cestovní čas se tak na této trase zkrátí o 26 minut na 2 hodiny a 33 minut,“ informovala mluvčí společnosti RegioJet Alexandra Janoušek Kostřicová.

Doprava se vrátí do stavu před dvěma roky

Týkat se to bude všech deseti párů žlutých vlaků, jež přes Brod a Žďár nyní denně jezdí. Mezi nimi i mezistátních expresů. Stejně tak budou moci vysočinští dovolenkáři využít sezonní přímé spoje do Rijeky jen v době od 16. do 30. června. Od července do nich nasednou nejblíže až v Pardubicích nebo Brně.

Podobné plány spřádají i České dráhy. Od července se na trať přes Pardubice a Českou Třebovou vrátí spoje Metropolitan a railjet Vindobona. Množství spojů už ale ČD zpět vrátily.

„Nejprve byl obnoven provoz rychlíků Svitava z Prahy přes Českou Třebovou do Brna, které jezdí v celé trase od prosincové změny jízdního řádu,“ shrnul mluvčí národního dopravce Petr Šťáhlavský s tím, že se situace vrací do stavu před dvěma roky a spojení s Prahou a Brnem zajistí opět jen rychlíky Vysočina, byť s modernějšími vagony.

„Je to velká škoda,“ smutní havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek. „Takové kroky nepřispívají ke zkvalitnění života na Vysočině. Trochu jsem doufal, že by dopravci mohli na zdejší železniční trati ponechat více spojů,“ vyjádřil se.

Rychlíkové spoje čeká radikální změna

„Alespoň na chvíli jsme si připomněli, jak významný byl Havlíčkův Brod železničním uzlem a jak dobře se odsud po železnici jezdilo. Opět jsme si navykli na dávný komfort. Sám jsem z Brodu nedávno jel vlakem do Vídně a byla to paráda,“ dodal místostarosta.

Havlíčkův Brod je historicky největším železničním uzlem na Vysočině. Koleje odtud vedou do pěti směrů. Největší rozmach tento způsob dopravy zažíval v 90. letech minulého století, kdy na brodském nádraží zastavovaly i mezinárodní expresy EuroCity a InterCity, než byly převedeny na hlavní koridor. Poslední rok a půl tuto zašlou slávu v mnohém připomněl.

Stav, který začne prvním červencovým dnem, potrvá tři a půl roku. K další radikální změně dojde na konci roku 2026. To provoz rychlíkových spojů mezi Prahou a Brnem, případně Jihlavou, od Českých drah převezme právě RegioJet. Zvítězil v soutěži pořádané ministerstvem dopravy.

„Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vybrána nabídka dopravce RegioJet a.s. Cestující se mohou těšit na nové vlaky a lepší dostupnost krajské Jihlavy. Smlouva o zajištění rychlíkové dopravy bude uzavřena na 15 let,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

ČD zůstanou osobní a spěšné spoje

Linku podle Kostřicové obslouží moderní nízkopodlažní jednotky polského výrobce Pesa. Konstruovány budou na rychlost 200 kilometrů v hodině, kterou ovšem využijí jenom na zlomku trasy, a nikoliv na Vysočině. Nasazeny mají být hned od počátku provozu.

„Jednotky budou klimatizované, cestující se budou moci zdarma připojit k wi-fi a využívat služby, které jsou u společnosti RegioJet již standardem,“ dodala mluvčí.

Společnost slibuje lepší propojení Jihlavy s Prahou, vlaky by měly jezdit každé dvě hodiny. Navíc by spoje v krajském městě měly zajíždět až na stanici Jihlava –⁠ město.

Do prosince 2026 ale RegioJet žádný provoz na Vysočině neplánuje. „V momentě, kdy budou naše expresní vlaky opět trasovány přes Českou Třebovou, nedává smysl z hlediska delší jízdní doby na trase Praha –⁠ Brno provozovat expresní spoje přes Vysočinu,“ dodala Janoušek Kostřicová.

České dráhy ovšem ani po roce 2026 z Vysočiny neodejdou. I nadále budou provozovat dopravu na regionálních tratích a zajišťovat provoz osobních a spěšných vlaků. Slibují při tom nasazení nových moderních souprav RegioPanter, RegioFox a RegioSpider. Všechny jsou nízkopodlažní, klimatizované, s wi-fi i zásuvkami pro dobíjení.