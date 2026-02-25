Každý ten pozemek je jiný. Jeden má tvar přibližně čtverce. Leží mezi nynějším parkovištěm u kotelny a Penny marketem v severní části sídliště. Druhý je na opačné straně příjezdové silnice mezi garážemi a protihlukovou stěnou podél obchvatu. Svým tvarem připomíná trojúhelník.
Přitom mají mnoho společného. Oba jsou nyní zatravněné a nejsou nikterak zásadně využité. A hlavně, oba vedení města velmi výrazně pomůžou při hledání nových parkovacích míst na sídlišti. Právě k těmto účelům by mohly v budoucnu sloužit. Byť ne všichni zastupitelé to podpořili.
„Trojúhelníkový pozemek za garážemi je kontroverzní. Je na něm vysetá květnatá louka. Založily ji děti, stálo to nějaké peníze. Navíc je na něm čerstvě vysázená lipová alej. Celá plocha je součástí zeleného okruhu městem, do něhož bychom neměli zasahovat,“ bránil pozemek Václav Hlaváč, zastupitel za nezávislé opoziční uskupení Společně pro Brod a ekolog. Přednesl protinávrh tento pozemek ponechat v současném režimu pro městskou zeleň.
Jenže většinu kolegů na svou stranu nezískal. Jak jde o parkování, jsou brodští zastupitelé neoblomní. A pokud ještě k tomu na sídlišti Výšina, platí to stonásob. Pro zachování zelené plochy za garážemi zvedlo ruku jen šest zastupitelů.
Na sídlišti chybí pět stovek parkovacích míst
„Na Výšině by bylo potřeba více než devět set parkovacích míst. Kdybychom dodrželi veškeré předpisy, máme jich teď jen čtyři stovky. Takže jakoukoliv šanci na rozšíření parkovacích míst musíme využít,“ konstatoval místostarosta Libor Honzárek (TOP 09). A to při přesunu obchvatu přijdou obyvatelé sídliště o dalších osm desítek garáží.
Zeleň na inkriminovaném pozemku by podle Honzárka nemusela ani výrazně utrpět. Květnatou louku je možné založit na obdobném městském pozemku hned za obchvatem. Lipová alej by mohla být zachována. „A ještě by se tam mohlo vejít parkoviště pro 38 aut,“ rychle sečetl Honzárek.
Řidiči marně hledají místa. Přecpaná Výšina dostane víc parkovacích stání
Zisk travnatého a víceméně neudržovaného pozemku za Penny marketem by městu mohl pomoci mnohem výrazněji. I na něm by chtělo vedení radnice zřídit parkovací místa. Vzhledem k vhodnějšímu tvaru by se jich tam mohlo vejít víc. A otevírají se i nové možnosti u starého záměru.
„Na sousedním parkovišti u kotelny jsme jeden čas chtěli stavět dvoupatrový obdélníkový parkovací dům, který ekonomicky příliš nevycházel. Tento pozemek přímo navazuje. Proč tedy nezkusit naplánovat parkovací dům znovu. Mohl by být větší, vyšší, jsou nové technologie,“ nabádal kolegy Tomáš Hermann (Společně pro Brod).
Každou z variant dvě třetiny obyvatel odmítají
Vedení města takovou žádost vyslyšelo. Že radní nechají nové možnosti parkovacího domu prověřit znovu, potvrdil po jednání zastupitelů starosta Zbyněk Stejskal (ODS). „Parkovací dům bývá obvykle nejdražší možné řešení. Ale necháme odborníky posoudit, zda by se skutečně nevyplatilo postavit ho větší, než byl plánován původně,“ pravil. i
Shodou okolností brodská radnice chystá velkou revitalizaci sídliště. Chce při ní obnovit síť cest a lehce ji pozměnit, v některých částech upravit dopravní režim, chce přebudovat prostranství mezi bytovkami a najít stovky nových parkovacích míst. I když to může být na úkor zeleně.
Oba pozemky jsou vedle sebe, u obchvatu a příjezdové cesty na sídliště.
Obyvatelům už před časem město dalo k posouzení tři varianty úprav. „Je to ale složité, neshodnou se. Pro jednu z variant je vždy třetina lidí, ostatní dvě třetiny ji kategoricky odmítají. Na žádné není většinová shoda,“ podotkl Honzárek.
„V řádu několika týdnů svoláme schůzku s obyvateli sídliště, na níž bychom se chtěli domluvit na jedné finální variantě, jak úpravy budou vypadat. Letos bychom chtěli projekt dopracovat. Jestliže se do něho podaří začlenit nové plochy pro parkování či případně parkovací dům, bylo by to ještě lepší,“ vyjádřil se starosta města.
Občas mezi auty neprojede ani menší sanita
Problémy s parkováním na Výšině jsou dlouhodobé a čím dál horší. Na sídlišti budovaném od osmdesátých let minulého století, kde i dnes přibývají nové bytovky, žije více než dva tisíce lidí. Na parkovací místa se ale v minulosti tolik nehledělo. Proto jich více než pět stovek chybí.
„Hlavně odpoledne a večer hledám místo a jezdím kolem dokola sídliště klidně dvacet minut,“ říká jeden z obyvatel Výšiny Pavel Vejsada.
Parkovací dům na brodském sídlišti je u ledu, vzniknout má parkoviště
„Situace je hrozná. Vidím to i z pozice integrovaného záchranného systému. Občas máme problém mezi nevhodně odstavenými auty projet s menší sanitou. Co potom mají dělat kolegové od hasičů?“ ptá se Petr Doležal. I on na sídlišti bydlí, pracuje jako zdravotní záchranář.
Shodnout se na nejvýhodnější studii s obyvateli a nechat vytvořit projekt je úkolem pro město na letošní rok. V rozpočtu na to vyčlenilo dva a půl milionu korun. Samotná revitalizace, jejíž cena se vyšplhá do vyšších desítek milionů, by měla začít v příštím roce. Postupovat má po etapách.