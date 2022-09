Řidiči bojují s uzavírkou tahu u Ždírce, objížďka měří až 110 kilometrů

Místo obvyklých deseti kilometrů rovných sto deset. Tolik by podle oficiálních objížděk měl urazit řidič nákladního auta nad 3,5 tuny, když by přejížděl ze Ždírce nad Doubravou do Trhové Kamenice na Chrudimsku. V podstatě rovnou spojnici do konce října nahrazuje objížďka přes Havlíčkův Brod, Čáslav a Chrudim.

Důvod je jednoduchý. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v pondělí zahájilo opravu přibližně šesti a půl kilometru silnice ze Ždírce nad Doubravou na hranice Kraje Vysočina. Práce probíhají za úplné uzavírky.

Mapa oficiálních objízdných tras, jak ji zveřejnilo Ředitelství silnic a dálnic.

„Ze čtyř nabídek na zhotovitele opravy byla ekonomicky nejvýhodnější ta, kterou podala společnost Strabag. Oprava 6 400 metrů dlouhého úseku vyjde na 129 milionů korun bez DPH,“ informoval Martin Dušek z tiskového odboru ŘSD.

Oprava je rozdělena do několika úseků a etap. Tento týden v pondělí byly zahájeny práce na etapách číslo 2 a 4. Jednak se pracuje v úseku z Údav na hranice kraje, zahájen byl i úsek od odbočky na Horní Studenec po odbočku na Vyhnalov. První uzavírka je dlouhá 800 metrů, druhá přes kilometr.

„Tyto dvě etapy bychom rádi uvedli do provozu do konce října tohoto roku. V roce 2023 bychom chtěli pokračovat v opravách zbývajících částí silnice,“ konstatoval Dušek s tím, že celkem by práce měly zabrat patnáct týdnů.

Co auto, to jiná cesta. Kamionům se protáhne

Pro řidiče to ovšem znamená velké komplikace. „Ta objížďka pro kamiony je opravdu šílená, místo deseti patnácti minut je to cesta na dvě hodiny. Vhodná je spíš pro delší tranzit, který už s předstihem může odbočit na Brod a Čáslav,“ komentuje objížďku brodský profesionální řidič Pavel Smetana.

Pro dopravu spíše regionálního významu pak doporučuje cestu přes Hlinsko. Ta je mnohem kratší, zhruba patnáctikilometrová. V Hlinsku se však několikrát odbočuje na užších křižovatkách a nárazově se tvoří kolony. Tato cesta je mnohem vhodnější pro osobní vozy.

Oficiální objížďka tudy pro menší automobily skutečně i vede. Ovšem jen ve směru od Ždírce na Chrudim. V opačném směru oranžové šipky řidiče navádí z Trhové Kamenice do Železných hor na Horní Bradlo a Rušinov, odkud se odbočka stáčí na jih přes Chotěboř až do České Bělé - to kvůli uzavírce krajské silnice 345 v Bílku.

„To také není zrovna příjemná cesta. Úzká silnice, samý kopec a zatáčka,“ kroutí hlavou Smetana. Cestu je možné si zkrátit přes Libici nad Doubravou, Sloupno a Studenec. Tam ale řidiče šipky nenasměrují.

Lidé z Údav si objedávají kyvadlovou dopravu

Tato cesta však dělá vrásky ždírecké radnici. Nechtěně ji totiž využívají těžké kamiony. „Na hlavní křižovatce ve městě i přes značení odbočí na Pardubice a pak se před staveništěm už nemají kde otočit. A tak se motají přes Studenec a Libici. Chtěli bychom tomu zamezit,“ líčí ždírecký starosta Bohumír Nikl.

Velmi složité to má i místní doprava mezi Ždírcem a místní částí Údavy, případně obcemi podél silnice 37 ve směru na Trhovou Kamenici. Řidiči kličkují silničkami přes Horní Studenec, Sloupno, Slavíkov, Křemenice a Hlubokou.

„Z místní části Údavy na nejbližší obsluhovanou zastávku je pro občany zajištěna kyvadlová doprava,“ sdělil Martin Buček. Autobusy se totiž kvůli uzavírce Údavám vyhýbají.

„Je potřeba si dopředu zatelefonovat a dopravu si objednat. Doveze pak občany buď na železniční zastávku do Stružince, nebo na autobusovou do Rovného. Od osadního výboru mám čerstvé zprávy, že to skutečně funguje,“ doplnil Nikl.

Silnice se nerozšíří, zůstane nebezpečně úzká

V celém šest a půl kilometru dlouhém úseku silnice 37 budou vyměněny vrchní tři vrstvy živice a opraveny ulámané krajnice. Rovněž bude obnovena nezpevněná krajnice a pročištěny příkopy i propustky. Postavena bude zároveň nová opěrná zeď u autobusové zastávky v Údavách.

„Ta silnice obnovu potřebovala a i místní to dobře vědí. Proto neprotestují, uzavírku přežijí. Jen je škoda, že silnice mezi Ždírcem a Údavami nebude zároveň rozšířena. Je dost úzká a ne příliš bezpečná,“ posteskl si Nikl.

Samostatný stavební objekt pak představuje most přes Dlouhý potok. Před ním nechá ŘSD vyztužit svahy geomřížemi. A na mostě samotném budou kromě všech vrstev vozovky vyměněny i zálivky kolem říms a těsnění spár.