Mezi Jihlavou a Žďárem přibyla další uzavírka, obchvat Veselí finišuje

Motoristé nyní při cestování mezi Žďárem a krajským městem využívají objízdné trasy. Důvodem uzavírky je konkrétně napojování budoucího obchvatu na silnici druhé třídy mezi Novým Veselím a Bohdalovem. Omezení v tomto místě bude až do samotného zprůjezdnění obchvatu, které je naplánováno na začátek listopadu.



„Stavebně jdou všechny práce podle stanoveného harmonogramu, o žádných komplikacích nevím, a všichni věříme, že to tak bude pokračovat i nadále. Teď se pouze řidiči musejí potýkat s objížďkami, snad si ale na tuto změnu rychle zvyknou. Nám jako městysi to žádné zásadní dopravní potíže naštěstí nepřináší,“ zhodnotil Zdeněk Křivánek, starosta Nového Veselí.



Komunikace, která odvede rušnou osobní i nákladní dopravu z centra městyse, je pro místní dlouholetým snem. Za její zbudování se zasazoval mimo jiné i prezident Miloš Zeman, jenž v městysi spoluvlastní rekreační nemovitost.

Výstavba obchvatu za zhruba 350 milionů korun běží již druhým rokem, zahájena byla na jaře roku 2019. Od letošního května je již částečně zprovozněna i nová okružní křižovatka ve směru na Březí nad Oslavou. Právě přes Březí a dále skrze Pokojov až do Bohdalova je také vedena objízdná trasa pro osobní dopravu a autobusy. Některým řidičům ale tato varianta činí potíže.

Dobrodružná objížďka, do cesty zasahují stromy

„Je to občas hodně dobrodružná cesta. Silnice je tam úzká, často do ní zasahují stromy, navíc je místy dost poničená. V některých úsecích má člověk problém, aby se protijedoucímu autu vyhnul. A to se mi ještě nepoštěstilo potkat autobus,“ popsal František Dočekal, který pravidelně dojíždí za prací ze Žďáru nad Sázavou do Jihlavy.

Někteří šoféři proto raději volí verzi jízdy přes Polnou, která je určena pro automobily nad 3,5 tuny. Ty ve směru od Žďáru do krajského města jezdí z Nového Veselí přes Újezd, Poděšín a Zábornou, v opačném směru pak přes Nížkov.

Ačkoliv by se po nové obchvatové komunikaci měli motoristé projet již v listopadu, s kompletním dokončením stavby se počítá do března roku 2021.

V současné době je kromě kruhového objezdu ve směru na Březí hotova rovněž pokládka asfaltových vrstev, vyjma finální, na zhruba dvou třetinách trasy zhruba pět a půl kilometru dlouhého obchvatu.

„Ve zbývající části jsou nyní dokončovány zemní práce pro budoucí těleso komunikace. Dále probíhají činnosti na napojeních obchvatu před Budčí a za Novým Veselím ve směru na Bohdalov. Běží také dokončovací práce na mostu přes řeku Oslavu u okružní křižovatky na Březí nad Oslavou,“ popsala aktuální stav mluvčí hejtmanství Eva Neuwirthová.

Na trase z Jihlavy na Žďár budou čtyři nové obchvaty

Stavba obchvatu Nového Veselí je součástí postupné modernizace frekventovaného silničního tahu mezi Jihlavou a Žďárem nad Sázavou. Jeho vybudováním se uleví nejen zmiňovanému městysi, ale i sousední obci Budeč.

Vedení Kraje Vysočina na této dopravní spojnici v minulých letech nechalo udělat již dvě významné investiční akce, a to obchvaty Bohdalova a Jamného. Na tahu pokračuje rovněž výstavba zhruba čtyři kilometry dlouhé obchvatové komunikace Velkého Beranova.

Její součástí bude celkem pět mostů i nová okružní křižovatka. Stavba s náklady přibližně 800 milionů korun by měla být uvedena do provozu v listopadu tohoto roku, s úplným dokončením se pak počítá v červnu 2021.