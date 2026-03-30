V linii budoucí silnice kolem Zašovic po skrývkách ornice už pokročily zemní práce. Betonáři chystají armatury na stavbu pilíře jediného mostu v trase obchvatu.
Tento most přibližně v polovině délky obchvatu překlene nehluboké údolí a drobný bažinatý tok mezi rybníky Pazderný a Obecný na severním okraji obce. „Po odkryvu vrchní vrstvy půdy se tam dělají zemní a přípravné práce,“ přiblížil náměstek hejtmana kraje pro dopravu Vladimír Novotný.
Pod mostem také povede jedna ze dvou místních cest, které obchvat překříží. „Těšíme se, až bude stavba hotová a skončí ten silný provoz přes obec. Podle posledního sčítání Zašovicemi denně projedou čtyři tisíce aut,“ řekla zašovická starostka Denisa Šindlerová.
Stavba obchvatu Zašovic na silnici II/405 začala loni 24. října. Přeložka silnice bude mít délku asi dva kilometry. Stavba za 228 milionů korun bez daně by měla být dokončena do října příštího roku.
„Kraj vybíral z deseti nabídek, přičemž rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší cenou činil téměř sto milionů korun,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla. Investici uhradí kraj z peněz Státního fondu dopravní infrastruktury.
Brtnice je v předstihu, otevřít se může za rok
Další v režii kraje letos budované obchvaty obkrouží Brtnici, Slavětice a Velké Meziříčí. Podle krajského náměstka Novotného by obchvat Brtnice mohl být dokončen a zprovozněn s výrazným předstihem oproti plánu.
|
„Vypadá to velice dobře, práce jsou napřed, takže to vypadá, že by to tak mohlo i pokračovat. Věřím, že nejpozději na jaře příštího roku už by se po obchvatu mohlo jezdit,“ zmínil Novotný. Původní termín zprovoznění brtnického obchvatu byl říjen 2027.
V nejbližších týdnech by měla začít stavba obchvatu Slavětic nedaleko dukovanské jaderné elektrárny. „Slavětice už máme vysoutěžené, stavba byla předána zhotoviteli, takže za chvíli už tam uvidíme zemní práce,“ pověděl Novotný.
V plánu kraje je řada dalších staveb
Letos také začne stavba pokračování obchvatu Velkého Meziříčí. Nová silnice dlouhá 3,3 kilometru propojí „třebíčskou“ výpadovku na ulici K Novému nádraží na jižním okraji města kolem osady Křenice přes údolí Oslavy s okružní křižovatkou na ulici Karlov u dálnice D1.
Nejnáročnější částí této stavby bude most přes oslavské údolí dlouhý 230 metrů. Odhadované náklady velkomeziříčského obchvatu byly kolem půl miliardy korun.
Z dalších přeložek silnic kraj připravuje stavbu obchvatu Rudolce na Žďársku. „To by se pravděpodobně soutěžilo v příštím roce, nyní se dělají studie a projekty,“ podotkl Novotný. Obchvat by obkroužil Rudolec ze severu.
|
V přípravě je další část obchvatu Moravských Budějovic, obkroužení Okříšek a obchvat Jinošova.
Hojně diskutovaný je dlouhodobě budoucí jižní průtah Třebíče (jeho investorem není kraj, ale Ředitelství silnic a dálnic), kde se nyní chystá nové projednávání studie dopadů na životní prostředí EIA.
Z menších dopravních staveb kraj chystá ještě letos zkapacitnění a narovnání silnice mezi zmíněným Rudolcem a obcí Stáj. V přípravě je stavba nového průtahu ve Světlé nad Sázavou v podobě přeložky krajské silnice II/347 mezi ulicemi Zámecká a Nádražní včetně nového mostu přes Sázavu.
Kraj Vysočina v letošním roce bude současně stavě obchvaty Zašovic (červená značka), Brtnice (modrá), Velkého Meziříčí (zelená) a Slavětic (žlutá).
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License