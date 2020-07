Prázdninové cestování po Vysočině žádá pevné nervy, opravují se stovky úseků

Jenom vedení Kraje Vysočina chce letos za 1,3 miliardy korun opravit až 180 úseků silnic druhých a třetích tříd, včetně vybraných mostů. Stovky dalších přidává Ředitelství silnic a dálnic a jednotlivá města a obce.

Aktuálně mezi největší krajské dopravní stavby patří obchvaty Velkého Beranova a Nového Veselí. Po nových silnicích by zde měli řidiči jezdit letos v listopadu.

„Vše nasvědčuje tomu, že obchvaty budou dokončeny v souladu s harmonogramem,“ uvedla mluvčí hejtmanství Jitka Svatošová. Řidiči tam ale ještě několik měsíců musejí strpět dopravní změny.

Mezi desítky aktuálních staveb s většími dopravními omezeními patří například opravy průtahu Třeště, práce na okruhu uvnitř Havlíčkova Brodu, opravy v Kraborovicích, omezení v Okříškách, taky v Jaroměřicích nad Rokytnou nebo opravy opěrné zdi v Radostíně nad Oslavou.

Na nejvíce problémové úseky na Vysočině se nyní podívejme důkladněji:

1 Obchvat Velkého Beranova

Silnice Jihlava - Nové Domky patří k nejvytíženějším v kraji, denně tudy projede dvanáct tisíc vozidel.

Momentálně je tento úsek uzavřen pro těžká nákladní auta nad 12,5 tuny. Objízdná trasa pro tyto vozy vede po dálnici D1. Pro osobní auta je provoz veden po náhradním provizorním mostě a je řízen semafory. Je třeba počítat se zdržením.

„Problém tu máme v případě, když je uzavřená dálnice. Některá rádia radí řidičům sjet právě do tohoto úseku. Provizorní most však není určen pro těžká auta, a to ani v případě uzavření dálnice. Policie pak musí kamiony otáčet,“ poznamenala Jitka Svatošová.

2 Obchvat Nového Veselí

Motoristé nyní při cestování mezi Žďárem a Jihlavou využívají objízdné trasy. Důvodem uzavírky je napojování budoucího obchvatu na silnici druhé třídy mezi Novým Veselím a Bohdalovem.

Objížďka pro osobní dopravu a autobusy je vedena přes Březí nad Oslavou, Pokojov do Bohdalova. Pro vozy nad 3,5 tuny vede z Nového Veselí přes Újezd, Poděšín a Zábornou, v opačném směru pak přes Nížkov.

3 Pravíkov - Božejov

Dlouhé minuty při čekání na zelenou u semaforu zažijí ve špičce řidiči na hlavním tahu z Pelhřimova na Kamenici nad Lipou. Kvůli pokládce nového povrchu silnice je zaveden kyvadlový provoz jedním směrem. Opravy mají trvat do konce října.

4 Most v Nové Olešné

Částečná uzavírka silnice první třídy číslo 23 v Nové Olešné se týká opravy mostu. Provoz je veden po volné polovině vozovky a řízen střídavě pomocí semaforu.

5 Golčův Jeníkov - Frýdnava

Se semafory musí počítat také řidiči na silnici první třídy, kteří míří z Havlíčkova Brodu na sever, konkrétně do Golčova Jeníkova. Provoz je zde řízen kyvadlově.

6 Kraborovice - Vilémov

Další dvě omezení jsou v sousedícím Vilémově a Kraborovicích na silnici druhé třídy číslo 345. Zatímco ve Vilémově je doprava svedena do jednoho jízdního pruhu, v Kraborovicích je nutné využít objízdnou trasu.

7 Pohled - Simtany

Na úplnou uzavírku řidiči narazí, pokud se vydají z Přibyslavi do Havlíčkova Brodu. Úprava komunikace mezi obcemi Pohled a Stříbrné Hory si vyžádala vyloučení dopravy. Řidiči musí po objízdných trasách. Osobní auta jezdí přes Kráskou Ves, nákladní nad 3,5 tuny přes Ždírec nad Doubravou.

8 Dolní a Žižkova ulice v Havlíčkově Brodě

Snad úplně vyhnout by se měli řidiči Havlíčkovu Brodu. Již na cestě z Jihlavy mohou čekat semafory za městysem Štoky. V samotném Havlíčkově Brodě je hned šest dopravních uzavírek nebo omezení, včetně uzavření Dolní a Žižkovy ulice v centru města, kterými denně projede na deset tisíc aut.

9 Průtah Třeští

Automobilisté, kteří jedou do Telče přes Třešť, si musí dát pozor na úplné uzavření hlavního tahu městem. Práce mají v Třešti trvat do patnáctého srpna. Vyznačené jsou objížďky.

10 Průtah Okříškami

Zapotí se i řidiči, kteří jsou zvyklí jezdit do Třebíče přes Okříšky. Kvůli pokládce nových inženýrských sítí jsou Okříšky uzavřeny. I zde se jezdí po objížďkách.