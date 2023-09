V Jihlavě začínají dvě velké opravy. Řidiči je vítají, ale užijí si své

„Omlouváme se řidičům a cestujícím za komplikace a případné zdržení. Opravy obou komunikací jsou potřebné, lidé po nich volají a povedou k výraznému zlepšení stavu silnic po dokončení oprav,“ pronesl jihlavský primátor Petr Ryška (ODS).

Na technický stav silnic si řidiči dlouhodobě stěžovali. „Jen ať to opraví. Už to mělo dávno být. Silnice v ulici Romana Havelky je samá díra a je o strach tudy s autem jezdit,“ posteskl si například Martin Svoboda.

„Ten kruháč je v dezolátním stavu už pět let. Jsem moc rád, že se konečně opraví,“ přidal se Filip Lenert.

Jako první se omezení dopravy dotkne Pávovské ulice, která získá nový povrch. Opravy se budou týkat úseku od ulice Sokolovská přes průmyslovou zónu, Bedřichov až k okružní křižovatce s Průmyslovou ulicí. Akci provádí společně Ředitelství silnic a dálnic a město.

Zpoždění by se nemělo týkat expresních linek

Doprava zde bude omezena v týdnu od 11. do 15. září, kdy se má frézovat povrch vozovky. Na Pávovskou ulici bude umožněn vjezd pouze dopravní obsluze a MHD.

Pokud bude přát počasí, pokládka nového asfaltu by se měla uskutečnit za plné uzavírky už o víkendu 16. a 17. září. MHD bude v této době jezdit přes dálniční přivaděč a zastávky Kronospan, U Rybníka, Škola Bedřichov a Zadní Bedřichov nebude obsluhovat.

Na zmíněnou akci naváže od pondělí 18. září oprava okružní křižovatky v ulicích Pávovská a Průmyslová. Provoz zde bude řídit semafor. Práce mají trvat do konce listopadu.

Dopravní podnik varuje před zpožděním spojů a narušením jízdních řádů MHD. „Nemělo by se to dotknout expresních linek 31 a 41, které vozí lidi do průmyslové zóny. Tyto linky budou jezdit po přivaděči,“ uvedl mluvčí radnice Radovan Daněk.

V ulici Romana Havelky bude kyvadlový provoz

V úterý 12. září odstartuje kraj dlouho očekávanou rekonstrukci klíčové silnice v ulici Romana Havelky. Ta obsluhuje obchodní domy u řeky Jihlavy, koupaliště Vodní ráj, nachází se zde nájezd na dálniční přivaděč a silnici využívají i lidé cestující na sever města do průmyslové zóny. V pracovní dny zde podle posledního sčítání dopravy projede přes 18 tisíc aut denně.

Opravy, které dělá Krajská správa a údržba silnic, se týkají části v délce 650 metrů od Pražského mostu přes okružní křižovatku u Kauflandu k nájezdu na přivaděč I/38. Doprava bude v místě vedena obousměrně jedním pruhem. Kyvadlový provoz budou řídit semafory.

Vjezdy do ulic Královský Vršek, Sokolovská a na přivaděč I/38 nebudou přístupné. Většina linek MHD ve směru na Bedřichov pojedou odklonem přes ulici Královský Vršek. A například linka C neobslouží konečnou a výchozí zastávku Kaufland a zkrátí se po zastávku Gorkého.

Opravy této komunikace se budou provádět v několika etapách. „Technicky nejnáročnější bude oprava zastávek MHD a okružní křižovatky, kde budou práce rozsáhlejší. Rekonstrukce první poloviny silnice potrvá do poloviny října,“ uvedl Rostislav Budař, referent přípravy a realizace staveb Krajské správy a údržby silnic. Oprava druhé půlky tohoto úseku má následovat a trvat bude do poloviny listopadu.

Radnice doporučuje řidičům, aby se úseku raději vyhnuli a místo toho využívali dálniční přivaděč, ulice Jiráskova, Fritzova, Kollárova, Jiřího z Poděbrad a Havlíčkova.