Brod dokončuje parkoviště na Výšině. Stání na oválu získá, kdo zaplatí víc

Nová parkovací plocha se nachází v lokalitě Na Nebi, naproti domovu pro seniory na konci Reynkovy ulice. Leží na samém okraji sídliště Výšina. Vedení města věří, že právě jeho obyvatelům, kteří si na nedostatek parkovacích míst dlouhodobě stěžují, nová stání pomohou.

Parkoviště se na místě bývalé zahrádkářské kolonie začalo stavět loni v říjnu. Celkem bude obsahovat 53 parkovacích míst. Dalších sedm stání se buduje v těsné blízkosti, podél Reynkovy ulice.

„V současné době dodavatelská firma dokončuje betonové opěrné zdi včetně izolace proti zemní vlhkosti. Zároveň se pokládají konstrukční vrstvy samotného parkoviště a osazují se obruby z velkých kostek i dláždění parkovacích míst z drobných kostek,“ uvedl Pavel Sláma z odboru rozvoje města.

Jak dodal, zhotovitel rovněž připravuje kabelové vedení veřejného osvětlení a napojení kamerového systému na datovou síť města. Zbývat už bude jen samotné vydláždění ploch a terénní a sadové úpravy. A samozřejmě osazení vjezdové závory a kamerového systému.

„Práce by měly být hotové do konce prázdnin. Celkové náklady na výstavbu parkoviště se budou pohybovat okolo 31 milionů korun,“ upřesnila mluvčí městského úřadu Alena Doležalová.

Vyvolávací cena je 350 korun za místo a měsíc

Už před časem vedení města rozhodlo, že tato nová parkovací místa budou určena k dlouhodobému pronájmu. Kdo by měl o místo zájem, má šanci ještě do konce července podat přihlášku do veřejné soutěže.

O třiapadesát nových parkovacích míst se soutěží takzvanou obálkovou metodou. Stání získá ten, kdo nabídne nejvyšší cenu. Minimální nájemné bylo stanoveno na 350 korun měsíčně včetně daně.

„Smlouvy budou uzavírány na dobu určitou do 31. prosince 2025. Formalizovaná smlouva o nájmu parkovacího stání a podmínky soutěže jsou zveřejněny na webových stránkách města,“ dodala Doležalová.

Vybudování nového parkoviště má být prvním krokem ke zlepšení komfortu parkování na sídlišti Výšina. To bylo budováno v 80. a 90. letech minulého století a adekvátní zázemí mu zcela chybí.

Na Výšině je zhruba 800 bytů, ale jen asi poloviční počet parkovacích míst. Vedení města proto do budoucna chystá velkou přestavbu sídlištní infrastruktury. Nově chce vést cesty i chodníky, chce najít místo nejen na odstavné plochy, ale i na nová hřiště a zeleň. Od architektů si nechává v minimálně třech verzích vypracovat celkovou studii řešení.

„Bez celkové koncepce sídliště bychom se nikdy ničeho nedobrali. Jen bychom rušili jednotlivé značky, vykousávali kousky zeleně a zřizovali malá parkovišťátka, která nic nevyřeší. Nikdy bychom nenašli vhodné řešení,“ svěřil se před časem starosta Zbyněk Stejskal. Studie by měla mít vedení města k dispozici do konce letošního roku.