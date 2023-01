Řidiče v Jihlavě čeká i letos řada omezení, úmorné jako loni to ale nebude

Mnohé z nejvýznamnějších investičních akcí budou spojené s rekonstrukcí vodohospodářské infrastruktury, chodníků a veřejného osvětlení. Tou největší souvislou opravou bude rekonstrukce Hybrálecké ulice, která se uskuteční ve spolupráci s Krajem Vysočina. Zhruba 400 metrů dlouhý úsek od křižovatky s ulicí Romana Havelky řidiči dlouhodobě kritizují za množství výtluků v silnici.

Práce vyjdou na 60 milionů korun. „Z toho dopravní infrastruktura bude činit 20 milionů,“ dodal jihlavský primátor Petr Ryška s tím, že práce se budou týkat nejenom opravy povrchu vozovky, ale udělá se i nová kanalizace a chodníky.

Zásadní investicí je také rekonstrukce mostu do Sasova přes řeku Jihlávku. „Ten je v kritickém stavu a musí se předělat. Most bude téměř nový,“ upřesnil Petr Ryška. Původně radnice počítala s tím, že oprava bude stát kolem šesti milionů. „Zřejmě to ale bude vyšší suma,“ poznamenal.

I další rekonstrukce jsou spojeny s opravami vodohospodářské infrastruktury. Jedná se o dokončení oprav ulic Seifertova, Bratří Čapků a Ke Skalce. Dokončit se letos má rovněž dopravní terminál u hlavního vlakového nádraží a jeho okolí. Kvůli zvýšení bezpečnosti chce město letos například také stavět chodník v Polenské ulici.

Dopravní uzel před nádražím až příští rok

Letos se dodělá i projektová dokumentace na úpravu prostranství před centrálním dopravním terminálem u dnešního městského nádraží. Projekt tohoto nového dopravního uzlu dělá město ve spolupráci se Správou železnic (SŽ). Zatímco radnice se věnuje v projektu úpravám okolí před nádražní budovou, SŽ má na starosti přestavbu nádražní budovy, nástupiště a kolejiště.

„Města se týkají úpravy prostoru před nádražím, propojení komunikací a zavedení trolejové dopravy, dále překládky sítí, kanalizací a vodovodů. Zatím máme v harmonogramu léto 2024, kdy bychom měli začít,“ upřesnil primátor.

„Správa železnic bude investovat přibližně 1,2 miliardy korun, mnohem více než Jihlava,“ dodal Ryška. Náklady radnice na první etapu této akce by podle dřívějších předpokladů měly být okolo 270 milionů korun.

Město ale není jediné, kdo se podílí na opravě či výstavbě komunikací. Je to také hejtmanství a Ředitelství silnic a dálnic. Kraj na konci roku začal s výstavbou části jihovýchodního obchvatu. Ten má výrazně ulevit dopravě v centru.

Pro obyvatele města i tranzitní dopravu bude klíčovou záležitostí dokončení opravy dálničního přivaděče. První část uskutečnila stavební firma loni. Letos má přijít na řadu druhý jízdní pruh.

Oprava přivaděče bude ve dvou etapách

„Chceme se vyhnout tomu, co se stalo v loňském roce, když se opravovala první část přivaděče. Tehdy se uzavřela celá jeho délka. My se budeme chtít s investorem domluvit na tom, aby opravu rozdělil minimálně na dvě etapy. A to tak, aby byla zajištěna možnost sjezdu a nějaká přiměřená dopravní obsluha,“ dodal radní David Beke.

Podle Martina Bučka z Ředitelství silnic a dálnic se s rozdělením prací počítá od počátku. „V první etapě se udělá úsek od sjezdu dálnice D1 k mostu ve Smrčenské ulici. V druhé etapě to bude zbývající část k tunelu,“ konstatoval. Práce by podle něj měly začít v březnu.

Loňský rok byl pro řidiče v Jihlavě z hlediska souběhu různých oprav, rekonstrukcí silnic a s tím souvisejících objížděk úmorný. V dopravní špičce vznikaly dlouhé fronty a zpoždění nabírali nejenom řidiči osobních aut, ale i vozy městské hromadné dopravy.

Podle primátora Petra Ryšky by letošek tak náročný být neměl. „Stěžejní dopravní stavby jsme dělali loni. Jako třeba opravu Tolstého či Vrchlického ulice,“ zrekapituloval Ryška.