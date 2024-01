Na obchvat Brodu se všem kamionům nechce, město je plánuje nutit kamerami

Je to více než měsíc, co byl spuštěn provoz na novém obchvatu Havlíčkova Brodu. Mnohé tranzitní kamiony však stále jezdí přes město. Upozorňují na to občané, ví to radnice, stovky řidičů pokutovali policisté. Město chce situaci řešit mimo jiní pořízením kamer, které by řidiče hlídaly a postihovaly.