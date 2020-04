MHD v Havlíčkově Brodě po měsíční koronavirové odstávce obnoví provoz

„Provoz MHD obnovíme od časného rána v plném rozsahu. Autobusy budou jezdit podle nově schváleného objížďkového jízdního řádu bez omezení,“ informoval havlíčkobrodský místostarosta Zbyněk Stejskal.



Objížďkový jízdní řád byl sestaven kvůli rekonstrukci a uzavírce částí Dolní a Žižkovy ulice, kudy za normálního režimu projíždí všechny páteřní linky. Letos bude ovšem místo až do podzimu neprůjezdné, spoje jezdí po Masarykově ulici a severovýchodním obchvatu.

Do pondělí rovněž nechá město nové jízdní řády vylepit na všechny zastávky. V kancelářích MHD budou mít zájemci možnost obdržet nové papírové kapesní jízdní řády.

Obnova MHD bude kompletní a bude se týkat i úhrad jízdného. Ta bude možná čipovou kartou na terminálech v autobusech. Rovněž by mělo být možné zaplatit u řidiče hotově s obvyklou dvoukorunovou přirážkou.

„Časové jízdenky, například měsíční či čtvrtletní, budou na požádání v kanceláři MHD bezplatně prodlouženy,“ dodal Zbyněk Stejskal.

Vše o koronaviru Speciální příloha iDNES.cz. příznaky nemoci

zpravodajství a rozhovory

kontakty a pomoc

Ve zvýšené míře budou technické služby, které městskou dopravu v Brodě zajišťují, dbát na čistotu vozů. Před každou směnou budou autobusy dezinfikovat, k čemuž město pořídilo i nový ozonátor.

„Řešíme i to, že by přímo ve vozech u řidiče byla dezinfekce, aby si mohli cestující při vstupu do autobusu umýt ruce,“ doplnil brodský místostarosta.

MHD havlíčkobrodská radnice zastavila 17. března. Stalo se tak v souvislosti s uzavřením škol i nižšímu využití vozů ze strany pracujících. Město tím rovněž chtělo docílit toho, aby senioři zůstávali doma a nejezdili po městě.