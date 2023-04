Žďár chce na problémové křižovatce semafory, vhodnost ověří dopravní model

„Jelikož Ředitelství silnic a dálnic plánuje v příštím roce opravu povrchů silnice I/19, rádi bychom vše vyřešili v rámci jedné akce, aby se nemuselo kopat dvakrát,“ vyjádřil se k úpravě křižovatky starosta Martin Mrkos.

Na radnici podle jeho slov mají k dispozici jeden starší, již hotový projekt, jenž vznikl před zhruba deseti dvanácti lety. Ten navrhuje zklidnit složitou dopravní situaci na křížení Brodské a Revoluční ulice právě pomocí světelné signalizace.

„My bychom si ale rádi ještě ověřili dopravním modelem, zda je toto řešení vhodné. Neradi bychom, aby taková změna způsobila ve špičkách kolaps třeba v jiné části města,“ objasnil Mrkos s tím, že projekt nechá město prověřit prostřednictvím matematického modelu ve spolupráci s firmou Mott MacDonald.

Ukáže-li se následně záměr jako vhodný, budou se Žďárští snažit o instalaci takzvaných dynamických semaforů ideálně společně se zmíněným projektem opravy silnice I/19. „Pokud to nepůjde časově skloubit, mohly by se udělat alespoň nějaké stavební úpravy, které by nám umožnily pozdější snazší realizaci nového dopravního řešení křižovatky,“ podotkl starosta.

Kruhový objezd by byl příliš velký a drahý

V generelu dopravy, dokumentu, který si město nechalo před přibližně dvěma lety vytvořit, doporučují odborníci pro napojení ulice Brodské a Revoluční okružní křižovatku. „Ta se tam ale parametricky nevejde, není tam na to dost prostoru. Nemluvě o tom, že je taková varianta oproti semaforům výrazně dražší,“ konstatoval Mrkos.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) potvrdilo, že rekonstrukce povrchů „devatenáctky“ mezi Hamry nad Sázavou a Žďárem je v plánu na nadcházející rok. Ve hře jsou nyní dvě varianty postupu oprav, mezi nimiž bude zvoleno podle výsledků diagnostiky vozovky. Dopravní omezení by však neměla být zásadní, s úplnou uzavírkou se pro osobní automobily v tuto chvíli nepočítá.

„Vzhledem k požadavku nezřizovat či minimalizovat během stavby objízdné trasy je třeba navrhnout takový postup a technologii výstavby, jež zaručí nepřerušenou průjezdnost komunikace I/19,“ sdělila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Dodala, že jednotlivé pracovní úseky budou dle zástupce policie maximálně o délce 400 metrů. Nákladní doprava by mohla být vedena po silnici I/37 na Ždírec nad Doubravou a dále pak na Havlíčkův Brod.

Co se týče druhé státní silnice, která Žďárem nad Sázavou prochází - komunikace I/37, z rekonstrukčních prací je v plánu na příští rok například oprava „kruháče“ na křížení ulic Brněnská a Jamská. Ta bude provedena v rámci výstavby nové propojky mezi Jihlavskou a Brněnskou ulicí.