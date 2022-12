U Dukovan je nový kruhák, první stavba vhodná pro náklady do pátého bloku

Nové obchvaty i spojky přibudou příští rok Ve výhledu na příští rok jsou zaneseny další významné dopravní stavby, které výrazně řidičům usnadní a zpříjemní cestování po Vysočině. Které to jsou? Tady je stručný výčet. V příštím roce se naplno rozběhne stavba východní části jihovýchodního kvadrantu obchvatu Jihlavy. Měla by začít též stavba první části „spojky“ jihlavské a brněnské výpadovky ve Žďáru nad Sázavou či stavba protihlukové stěny na silnici I/37 v úsecích Škrdlovice a Stržanov. Pokračovat - a koncem roku být zprovozněna - by měla být stavba jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu. Opravou projde silnice I/37 mezi Ždírcem nad Doubravou a hranicí kraje s navazující opravou silnice I/34 u Ždírce nad Doubravou. Opraveny by měly být i mosty u Kamene na silnici I/38 či I/19 mezi Ronovem a Novými Dvory. Pokračovat bude rovněž oprava jihlavského přivaděče na dálnici D1. „Zatím ale není schválen rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, tak nevíme, jak to vše dopadne,“ podotkla Marie Tesařová z jihlavského Ředitelství silnic a dálnic.