Otevřel nejrychlejší dobíjecí hub v Česku, dnešní vozy ho neumí využít naplno

Modernizaci jednoho z nejvytíženějších dobíjecích center (takzvaných hubů – pozn. red.) stálo E.ON deset milionů korun. Hub je nově bezbariérový a nabízí ultrarychlé dobíjení až šesti vozům najednou. Jeho součástí jsou i další nabíjecí stojany Tesla.

„Dobíjecí stanice jsou osazeny platebním terminálem, mají snížené displeje i ramena pro snadnější manipulaci s kabelem, jsou u nich rozšířená parkovací místa,“ představil Martin Klíma, jednatel společnosti E.ON Drive Infrastructure, která má budování a provoz dobíjecích stanic v koncernu E.ON na starosti.

Co ale bude elektromotoristy zajímat nejvíc, je samotné dobíjení. „Je tu nejvýkonnější nabíječka ve střední a východní Evropě s výkonem 400 kW. Zároveň jsme hub posílili o další 300kW stanici. Dobití auta je tu otázkou minut,“ prohlásil Klíma.

Má to jen drobný háček. Zatím nebyl vyroben osobní vůz, který by takový dobíjecí výkon naplno využil. U moderních aut ale i přesto rychlost nabíjení podstatně zkracuje. Z deseti na osmdesát procent kapacity dokáže baterii u vozů uzpůsobených ultrarychlému dobíjení doplnit za 18 minut. U Škody Enyaq to trvá zhruba tři čtvrtě hodiny.

Kilometr skoro třikrát dražší než ze zásuvky

Něco to však stojí. Dobíjení na nejvýkonnější nabíječce je dražší, než na těch slabších. Zatímco při nabití z běžné zásuvky vyjde kilometr jízdy přibližně na devadesát haléřů, z té čtyřsetkilowattové jsou to 2,50 koruny. Náklady na kilometr jsou tak stejné jako u benzinového auta.

Čtyřsetkilowattová stanice je spíše pohledem do budoucna, kdy by se podle Klímy měla stát standardem. Druhou takovou chce společnost zprovoznit do měsíce u Lovosic na D8.

Samotný stojan je poměrně jednoduchá záležitost. „Stanice je složena ze čtyř výkonových modulů. Každý má výkon sto kilowatt. Pokud tedy budeme chtít třísetkilowattovou v budoucnu posílit, bude stačit doplnit výkonový modul. Kabeláž je na to připravena,“ popisoval koordinátor výstavby dobíjecích stanic E.ON Mojmír Chytil.

Rozšířená dobíjecí stanice bude i pro kamiony

Dobíjecí hub ve Vystrkově je jedním z nejvyužívanějších v Česku. Nalézá se jen pár stovek metrů od exitu 90 z D1. Zatímco jiné dobíjecí stanice v republice jsou využívané zhruba dvě a půl procenta času, takzvaná utilizace té vystrkovské se pohybuje okolo šesti procent.

I proto jí společnost E.ON věnuje pozornost. A s rozšiřováním zdejší dobíjecí infrastruktury nekončí. Pracuje na výstavbě dalšího hubu, který umožní nabíjet i těžká nákladní auta. Za tím účelem společnost koupila tisícimetrový pozemek.

„Chceme zde kapacity rozšířit o dobíjení pro čtyři kamiony a až deset osobních automobilů,“ nastínil Martin Klíma. Současný dobíjecí hub má celkový výkon přes jeden megawatt. Výkon toho budoucího podle něj přesáhne pět megawatt.