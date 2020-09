Za vjezd do centra se v budce vybere 2,5 milionu, rarita však brzy skončí

Na ulici vedoucí k náměstí má obsluha k dispozici budku, do níž se může schovat před nepřízní počasí. Marie Štěpánková se střídá s dalšími dvěma kolegy. Všichni tři pracovníci takto dokážou vybrat za rok po desetikorunách dva a půl milionu korun.



Brzy ale bude tato praxe ve Velkém Meziříčí minulostí. Vedení města rozhodlo, že trojici výběrčích nahradí po necelých třiceti letech parkovací automaty.

„Já tady pracuji čtyři roky a baví mě to. Uvidíme, co bude dál,“ usmívá se Marie Štěpánková. Musí mluvit víc nahlas, aby ji bylo slyšet přes běžící motory. Řidiči jí podávají desetikoruny a dostávají lístek. Ten jim ale nezaručuje, že parkovací místo na náměstí najdou, protože poplatek je pouze za vjezd do centra a platí na celý den.

Někteří šoféři už vědí, že budka brzy zmizí, a s Marií Štěpánkovou se loučí. „Tak prý budete končit, paní,“ navazují rozhovor.

Nejvíc se vzpouzejí řidiči velkých a drahých aut

Žena má za roky výběru mincí bohaté zkušenosti. Občas zažije, že se někteří řidiči vzpouzejí a nechtějí desetikorunu dát. Paradoxně to často bývají ti v největších a nejmodernějších autech. Vymlouvají se, že nečtou pokyny při vjezdu. Pak svým otálením zacpou u budky vjezd do centra. Někteří si i zavolají policisty, kteří jim vysvětlí, že opravdu zaplatit musejí.

„Na druhé straně člověk, který má auto na rozsypání, drží desetikorunu už od křižovatky,“ popisuje zkušenosti výběrčí poplatku.

Podle mluvčí radnice Michaely Hudkové začal tento systém výběru poplatků na začátku devadesátých let. Měsíčně tam zaměstnanci vyberou kolem 200 tisíc korun.

Někteří lidé ale nemají při vjezdu připravené mince. Občas se najdou tací, kteří chtějí platit dvoutisícovou bankovkou. „Je to spíš výjimečně, ale někdy se takoví dva až tři za den objeví,“ popisuje Marie Štěpánková.

Na náměstí můžou vjet i autobusy, což stojí dvacet korun. A motocyklisté platí pětikorunu. Protože je na výjezdu z náměstí historická brána, větší auta se do ní nevejdou. Jejich řidiči pak musejí vyjet vjezdovou stranou. Za vjezd platí i šoféři zásobovacích aut.

Zda si radnice zaměstnance nechá, není jasné

Když prší, snaží se řidiči většinou zajíždět blíže k budce, aby obsluha nemokla. Někteří šoféři ale naopak za deště zastaví co nejdál od kasy. „Lidi jsou různí,“ ví už výběrčí. Na rozmary počasí je už ale žena zvyklá. Dříve prodávala zeleninu na náměstí a tam se kolikrát vůbec neměla kam schovat.



Jestli si radnice ponechá tři pracovníky i po instalaci automatů, ještě není jisté. „Zatím bohužel nejsme schopni odpovědět, zda po nastavení nového parkovacího systému nalezne město pro výběrčí jiné uplatnění,“ sdělila mluvčí radnice.

Po odstranění budky a zprovoznění automatů bude odstavení vozu na náměstí časově omezené a od délky stání se má odvíjet i cena.

Pro řidiče už město buduje náhradní variantu - bezplatné provizorní parkoviště v areálu někdejšího podniku Svit, pár minut chůze od náměstí. Projekt by měl navýšit kapacitu parkování v centru a tím dostat alespoň část automobilů přímo z nejlidnatějšího prostoru mezi kostelem a radnicí.