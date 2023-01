Žďárští senioři zůstanou v nájmu, do nového se přestěhují až příští rok

Čtyři desítky klientů se do nového zařízení společnosti SeneCura v Komenského ulici měly stěhovat nejpozději letos v létě. Tento přesun byl už dlouho v plánu. S koncem srpna 2023 totiž končil Seniorpenzionu i pronájem jeho stávajícího sídla v prostorách hotelu Fit v Horní ulici, který patří firmě Agro Měřín.

Ovšem nyní už je jasné, že klienti, mezi nimiž převařují nemocní s Alzheimerovou chorobou, se v naplánovaném termínu stěhovat nebudou. Stavba SeniorCentra SeneCury totiž nabírá už od počátku zpoždění, a v létě tak rozhodně ještě hotová nebude.

„Reálně tedy hrozilo, že naši klienti budou muset být rozmístěni do jiných zařízení v rámci celého kraje, protože je prostě nebudeme mít kam přestěhovat,“ konstatoval žďárský místostarosta Rostislav Dvořák.

Takový scénář, který by byl náročný jak pro obyvatele Seniorpenzionu, tak pro jejich blízké, však podle něj nakonec nastat nemusí. SeneCura dojednala na své náklady s pronajímatelem - zmíněnou společností Agro Měřín, prodloužení nájemní smlouvy pro stávající prostory ve Fitu.

Zpoždění kvůli špatné statice

„Minulý týden došlo k dohodě, smlouva je prodloužena na dobu od 1. září 2023 do konce roku 2024,“ sdělil Dvořák s tím, že klienti by se tedy měli začít stěhovat do nového asi o rok později, než bylo v plánu, v srpnu 2024. Zůstává i rezerva do konce roku, kdyby se termín otevření domova opět opozdil.

SeneCura areál někdejšího internátu strojírenského učiliště v žďárské Komenského ulici získala od kraje v roce 2016, a to za 24,3 milionu korun. Stavba začala v září 2020, skončit měla původně již loni v létě.

Skluz v postupu prací způsobila hlavně špatná statika původní budovy, což se zjistilo až v průběhu její rekonstrukce. „Stropy hrozily zřícením, bylo tedy nutné záležitost procesně řešit,“ uvedl již dříve Ondřej Plšek, development manager skupiny SeneCura.

Podle slov žďárského starosty Martina Mrkose se SeneCura také rozloučila s generálním dodavatelem stavby, který neplnil své závazky. „Tyto problémy má ale již společnost vyřešené a na jaře bude pokračovat se stavbou,“ ujistil Mrkos. Na pozemku v Komenského ulici by se tak mělo začít opět pracovat letos v březnu.

Klienti budou mít po ruce kadeřnici i fitko

Zařízení po svém dokončení nabídne 51 dvoulůžkových a 30 jednolůžkových pokojů, přičemž lůžka budou zařazena do krajské dotační sítě. Určena budou pro seniory se sníženou soběstačností nebo trpící Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence.

Součástí domova bude rovněž další vybavení - kromě jiného kadeřnictví, fitness centrum, manikúra a pedikúra, kaple či terapeutická zahrada. V domově by mělo vzniknout také kolem osmi desítek nových pracovních míst.