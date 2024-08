Žďárská radnice vyrazila vstříc digitalizaci. Změny ušetří čas všem

Tamní radnice se zapojila do projektu, který má městu dopomoci k efektivnějšímu fungování úřadu. Ve výsledku by mělo zaměstnancům ubýt obzvláště rutinní práce. A lidé, kteří služby městského úřadu využívají, budou zase moci více úkonů vyřídit pohodlně přímo ze svého domova – bez nutnosti vydat se osobně do sídla žďárské instituce.

„Chceme co nejvíce procesů digitalizovat a automatizovat. Ať už těch interních, které se nedotknou přímo klientů, tak i těch, jež se naopak veřejnosti týkají,“ potvrdil starosta Martin Mrkos s tím, že náklady na projekt by se měly pohybovat kolem 6,2 milionu korun. Z toho 5,3 milionu bude uhrazeno z dotace.

Žďárští si podle starosty vymezili tři základní cíle. Tím prvním je již zmíněné automatizování vnitřních agend. Některé by tak už nemusely být zpracovávány lidskou silou jako doposud, nýbrž roboticky.

„Často se jedná o neustále opakované úkony, které se dnes tvoří nebo vkládají do systému manuálně. Ta práce navíc mnohdy není ani nijak příliš kreativní a naplňující,“ zhodnotil Mrkos.

Pro lidi pracující na směny

Druhým, neméně důležitým úkolem je dle vedení města zlepšení dostupnosti služeb veřejné správy. K té by se po plánované modernizaci mělo dostat více lidí. A to snáz a pohodlněji – z domu nebo i z pracovní cesty či dovolené v cizině.

„Co si pod tím konkrétně představit? Půjde o nasazení takzvaného voicebota, tedy robota, který přijímá hovory nebo písemnou komunikaci,“ přiblížil žďárský starosta. Tento robotický pomocník dokáže také různé požadavky roztřídit a založit je do skupin, případně přepojit klienta na kompetentní fyzické pracovníky úřadu.

„Posílá také potvrzení formou SMS nebo e-mailů, zodpovídá často opakované dotazy rutinního charakteru a sám rovněž vyhodnocuje nějakou možnost reakce,“ vysvětlil Mrkos.

Ten vidí jako velké pozitivum tohoto moderního systému i fakt, že je možné jej využívat čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. „Službu tak určitě ocení například lidé, kteří jsou hodně vytíženi svou prací nebo dělají na směny. Ti se totiž často k vyřizování svých záležitostí dostanou až mimo úřední hodiny. Jimi už teď ale nebudou vázáni,“ objasnil starosta s tím, že robotizace pomůže při vyřizování různých úkonů třeba i klientům pobývajícím zrovna v zahraničí.

Nespí, neonemocní a má vždy dobrou náladu

„Výhodou samozřejmě také je, že robot nespí, neonemocní a má vždy dobrou náladu,“ konstatoval s nadsázkou Mrkos. Zároveň ale také zdůraznil, že se nebude jednat o nahrazení fyzických lidí virtuálními pracovníky a vyloučení lidského kontaktu. Má jít spíše o rozšíření portfolia stávajících služeb a navýšení kapacity úředníků, kteří nyní komunikují s veřejností.

Starosta však ani nevyloučil, že po přirozeném odchodu některých pracovníků do důchodu už jejich plný úvazek může být nahrazen třeba pouze úvazkem částečným. „Ušetřený čas budou moci úředníci věnovat například jiné práci nebo přímo klientům,“ doplnil starosta.

Dalším z tria základních cílů, jež si radnice v projektu vytyčila, je přehledná publikace takzvaných otevřených dat (dohledatelné, strukturované a strojově čitelné informace z veřejné správy, ale i od nevládních a kulturních institucí, univerzit, soukromých organizací, pozn. red.).

Ačkoliv jde podle vedení města o agendu, která nemá přímý dopad na úředníky ani klienty, její co největší zpřístupnění vnímají Žďárští jako velmi důležité.

„Tato data je potřeba publikovat tak, aby k nim datoví novináři nebo programátoři a další lidé, kteří pracují s informacemi, měli co nejsnazší a transparentní přístup,“ zdůraznil Mrkos.

Spuštění plánují na příští rok

Spuštění žďárského projektu je v plánu pravděpodobně na příští rok. „Digitalizace a automatizace úřadu je navázaná na výběr komplexního informačního systému. Ten v sobě sdružuje ekonomický systém, jako jsou například faktury, rozpočty nebo účetnictví, dále pak správní a další agendy,“ shrnula úkony, jež budou samotnému startu projektu předcházet, Blanka Sobolová, mluvčí žďárské radnice.

Bližší informace k plánům na zefektivnění chodu úřadu nemají zatím ani někteří žďárští zastupitelé. „O obsahu projektu nejsme informováni, a tak doufáme, že dopadne lépe než digitalizace stavebního řízení,“ okomentoval za Změnu 2018 opoziční zastupitel Jan Havlík.

Právě stavební odbor žďárského městského úřadu bojuje, stejně jako řada dalších úřadů v republice, s novým stavebním zákonem a právě i digitalizací. Ve Žďáře kvůli tomu došlo i k omezení hodin pro veřejnost.

Robotizaci a umělou inteligenci už využívají některá ministerstva, například resort zdravotnictví či zahraničí. Letos na jaře podepsalo rámcovou smlouvu na nasazení AI i ministerstvo práce a sociálních věcí, a to hlavně s cílem efektivnější obsluhy klientů. Využití má najít mimo jiné v agendách, kde evidují velký počet obecných a opakujících se dotazů.