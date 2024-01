ŘSD kvůli obavám z počasí odložilo demolici dálničního mostu až na jaro

„Zimní počasí je rizikem. Nemůžeme dopustit, abychom veškerou dopravu z dálnice přesunuli na souběžné komunikace v době, kdy hrozí sněžení a nejsou vhodné klimatické podmínky. Hrozilo by, že objízdné trasy zkolabují,“ vysvětlil regionální mluvčí ŘSD Jiří Veselý.

Demolici mostu na 127. kilometru, který v minulosti sloužil víceméně jen pro zemědělskou techniku jako náhrada za dálnicí přerušené polní cesty, nařídilo ministerstvo dopravy. Rozhodnutí vydalo na přelomu října a listopadu. Práce měly být provedeny do tří měsíců.

To se ovšem nestane. „Po administrativní stránce je odložení bourání nadjezdu již vyřešené. Není v tom problém,“ podotkl Veselý.

Problém podle něho není ani s bezpečností mostu. Jak mluvčí zdůraznil, nehrozí, že by z něho v následujících týdnech na dálnici odpadával beton či jiný materiál nebo by dokonce hrozilo samovolné zřícení nadjezdu.

Nový termín demolice mostu bude upřesněn později. „Předpokládáme, že k ní dojde v průběhu dubna,“ poznamenal Jiří Veselý.

Obce usilují o most nový. Zatím marně

Bourání, které za 2,45 milionu korun bez DPH slíbila provést stavební firma Mrozek ze severní Moravy, by se mělo odehrát o víkendu za dopravních omezení. Na jednu noc by se dálnice mezi Měřínem a Velkým Beranovem měla v obou směrech uzavřít, doprava by měla jezdit po objízdných trasách, nejspíše souběžné silnici 602.

Nadjezd pochází z roku 1979. Postaven byl jako náhrada za zrušené polní cesty při stavbě dálnice. Slouží k přístupům zemědělců na pozemky na druhé straně D1. Za celou dobu jeho existence ho však nikdo důkladněji neopravoval. Kvůli špatnému stavu je poslední roky zavřený.

2. listopadu 2023

Farmáři se na pole dostávají několikakilometrovou oklikou přes Věžnice, kde ničí místní cesty. To se místním samosprávám nelíbí a požadují za bouraný most náhradu.

„Usilujeme o to, aby most vybudoval a posléze i vlastnil stát. Demolice jde proti smyslu stavby mostu, který vznikl jako náhrada za několik zrušených a při budování dálnice přeťatých polních cest,“ konstatovala Hana Krejčová, starostka Kamenice, pod níž Řehořov spadá. Že by investovalo do mostu nového a jeho následné údržby, však ŘSD neuvažuje.