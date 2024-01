Pelhřimov zásadně promění Děkanskou zahradu, přibude i kašna s potůčkem

Naděje vkládá radnice do získání dotace, kterou vypsalo ministerstvo pro místní rozvoj. „Mohli bychom získat až 80 procent uznatelných nákladů. Byla by škoda, kdybychom se o to nesnažili. Doufáme, že dotaci získáme,“ shodují se místostarostové Karel Kratochvíl (KDU-ČSL) a Zdeněk Jaroš (TOP09).

Žádost už město podalo. „Pokud uspějeme, pracovat by se v Děkance mohlo začít v druhé polovině tohoto roku,“ věří Jaroš.

Projekt by se měl stavebně rozložit do dvou etap. Jako první by měla přijít na řadu úprava spodní části parku.

Krajinářskou studii na revitalizaci městského parku připravil Atelier Za Mák. Město k projektovému záměru uspořádalo už v roce 2021 veřejné projednávání, na kterém mohla připomínky předkládat i veřejnost.

Městský park vznikl transformací původně soukromé zahrady děkana Františka Bernarda Vaňka a připojením několika dalších parcel. „Tato roztříštěnost se v průběhu let dále prohlubovala. Hlavním úkolem tak bylo najít vhodné řešení, jak celý areál na pomezí historického centra a obytných čtvrtí sjednotit,“ uvádí Atelier Za Mák k celkové koncepci.

Nové území pro odpočinek

Hlavní změnou bude to, že obyvatelé získají po úpravách úplně nový prostor, který je nyní nepřístupný a oplocený. V minulosti bylo v těchto místech minigolfové hřiště. To už radnice nechala přestěhovat do vhodnější lokality v jiné části Pelhřimova.

„Nová oblast, která bude zpřístupněná, tvoří asi 30 procent celého parku. Vznikne tam také nová cesta do centra. Měla by to být taková nejpřímější a předpokládám, že posléze i nejfrekventovanější trasa pro pěší ze sídliště do historického jádra,“ očekává místostarosta Jaroš s tím, že touto úpravou se zlepší i prostupnost území.

Projekt řeší také rekonstrukci technických a zpevněných ploch. Změny dozná mobiliář, v horní části parku vznikne nové dětské hřiště a nové bude i veřejné osvětlení. Park se dočká také nové květinové výsadby i arboristických úprav.

Architekti počítají také s novými vodními prvky. Tou nejviditelnější změnou bude osazení parku tři sta let starou kašnou, která byla v minulosti umístěná v Růžové ulici. „Zajímavostí je, že kašna bude mít originální přívod vody. Ta by měla být ke kašně vedena jakýmsi malým potůčkem,“ naznačil místostarosta Karel Kratochvíl.

I nadále bude platit zákaz vstupu psů

Naopak zachovaná bude lidmi oblíbená voliéra s exotickým ptactvem a také jediná stavba, která v parku je. Tou je zahradní domek děkana a spisovatele Františka Bernarda Vaňka, kde je jeho památník. Vaněk zemřel v roce 1943 v koncentračním táboře Dachau.

Děkanská zahrada, které místní neřeknou jinak než „Děkanka“, by měla podle obou místostarostů vybízet lidi především k odpočinku a relaxaci. K tomu budou sloužit i pobytové zelené plochy trávníků. I z toho důvodu bude v Děkanské zahradě i po revitalizaci platit dál zákaz vstupu se psy.

„Počítáme s tím, že trávníky by mohly být chápány jako pobytové a vybízející třeba k piknikům. Určitě si nikdo nechce sedat do psích exkrementů,“ poznamenal Kratochvíl.

„Dvakrát měř, ale radši se nefoť“

S úpravou městského parku souzní i veřejnost. „Děkanka si obnovu určitě zaslouží. Už se o tom dlouho mluví. Tak snad to konečně dopadne. Těším se na to,“ řekla například Jana Pokorná.

O potřebě udělat v daném městském území změny je přesvědčený i opoziční zastupitel Pavel Hájek (Změna pro Pelhřimov). „Určitě si lokalita zaslouží koncepční změnu. Studie a projekt, které jsem viděl, mi dávají smysl a líbí se mi,“ souhlasí s úpravami.

Přesto má z realizace trochu obavy. „Mám trochu strach, aby to nebyla další chlubící akce radnice a aby tam ve finále nevzniklo velké množství vybetonovaných ploch,“ říká Hájek.

„Vedení radnice by se mělo zaměřit na to, aby věci dělalo promyšleně, a ne honem, honem, aby se u toho mohli vyfotit. Pak to dopadá jako s našimi zatopenými cyklostezkami. Takže doporučuji: Dvakrát měř, jednou řež a ani jednou se u toho nefoť,“ radí opoziční zastupitel.