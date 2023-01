Stavbaři opraví obdivovaný dvoupatrový most, musí vypadat jako nedokončený

Dílo na 77. kilometru D1 je v celé republice ojedinělé. Dvouoblouková konstrukce překlenuje jedno z ramen vodní nádrže Švihov. Má dvě patra. Po tom vrchním vede dálnice, po níž denně projedou desítky tisíc aut. Ve spodním patře je silnice s minimálním provozem spojující vesničky Vojslavice a Hořice.

Takzvaný dolní most plánuje ŘSD letos opravit. „Vybrali jsme zhotovitele opravy. Předpokládaný termín zahájení je druhé čtvrtletí roku,“ informoval Martin Buček, mluvčí ŘSD. Práce budou stát necelých 90 milionů korun.

Spodní most u Vojslavic dlouhý 138 metrů pochází z let 1939 až 1950. V té době překlenoval hluboké údolí říčky Želivky. Původně byl plánován jako součást páteřní dálnice mezi Prahou a Brnem. Jeho výstavba však byla v roce 1942 kvůli válce přerušena.

Po válce došlo k obnovení výstavby, ne však na dlouho. Z politického rozhodnutí byla výstavba celé dálnice v roce 1950 zcela zastavena. Teprve nárůst intenzity provozu v šedesátých letech přiměl komunistické plánovače dálnici dokončit.

Sklon silnice k mostu by byl příliš prudký

Stavaři se tak vrátili i k úseku D1 mezi Hořicemi a Vojslavicemi. Zde vybudovaný most se však ukázal být zasazen až příliš hluboko do údolí. Podle původního projektu k němu měla dálnice vést ve sklonu 6 %. To už však poválečné normy neumožňovaly, maximálně mohlo stoupání či klesání činit 4,5 %.

Aby byly splněny parametry, k mostu by musela být svedena široká cesta hlubokými zářezy na obou stranách údolí. I to se ukázalo jako příliš drahé. Nezbývalo, než se vydat cestou stavby nového, vyššího přemostění údolí.

To se zprvu rovněž nezdálo příliš realistické. Starý most by se musel nákladně zbourat. A postavit nový vedle starého nepřipadalo v úvahu, protože by musel být dvojnásobně delší. Navíc na úzkém ostrohu nezbývalo pro dva mosty místo.

Inženýři se s nastalým problémem nakonec vyrovnali elegantně a originálně. Na starý most nechali přistavět ještě jedno patro a vést dálnici po něm. Využili tak pilířů a spodní stavby původního přemostění, na nějž umístili ocelovou konstrukci. Mostovku položili dvanáct metrů nad úroveň té původní. Zvolené řešení umožnilo dálnici vést v povoleném sklonu 4,2 %.

Projekt musí zohlednit požadavky památkářů

Úsek včetně mostu byl dokončen a předán do užívání v roce 1979. Díky svému technickému řešení, kdy po vrchním patře vede dálnice a ve spodním silnice třetí třídy, je dnes Vojslavický most zařazen na seznam nemovitých kulturních památek České republiky.

To ovšem také na investora klade zvýšené nároky. „Projekt opravy zohledňuje i požadavky orgánů památkové péče,“ upozornil Martin Buček. Pro zhotovitele bude zásadní spodní části památky ponechat jakýsi „stav nedokončenosti“ mostního díla.

„Cílem opravy je zachování stavby za přispění co možná nejmenších zásahů do vlastní konstrukce, avšak při zachování požadované mechanické odolnosti, stability a trvanlivosti, jakožto i ostatních požadavků kladených na mostní dílo,“ pravil Buček.

Mnohé prvky použité při stavbě v sedmdesátých letech minulého století byly nevalné kvality. Ty bude muset zhotovitel nahradit novými replikami. Jedná se zejména o obě vložená pole, zábradlí k nim upevněná, závěrné zídky a část křídel opěr.

Do tělesa dálnice se už zasahovat nebude

„Naprostá převaha stávajících konstrukcí bude ovšem sanována na místě s důrazem na co nejmenší zásahy do konstrukce. Navrženo je zajištění pravého křídla jedné z opěr, obnova stávajících ocelolitinových ložisek na opěrách, osazení nových mostních závěrů, výměna části příslušenství, vybavení mostu i změna způsobu odvodnění vozovky,“ vyjmenoval Buček.

Během rekonstrukce bude spodní patro Vojslavického mostu uzavřeno. To je přitom poměrně častým místem pro výlety, v oblibě ho mají hlavně motorkáři. Lze tam bezpečně zastavit a za nepřetržitého dunění dálničního provozu nad hlavou se kochat údolím.

V zastřešeném patře se nachází i pietní místo připomínající oběti provozu v nejbližším okolí.

„Dálničního patra se rekonstrukce vůbec nedotkne, provoz nebude během rekonstrukce mostu nikterak omezen. Vrchní konstrukce a vozovka zde byly opraveny v předchozích letech během modernizace D1,“ podotkl Martin Buček.