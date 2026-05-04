D1 na Vysočině zastavil požár nákladního vozu, řidič pohotově zareagoval

  13:46,  aktualizováno  13:54
Dálnice D1 na Vysočině stojí. Provoz na 118. kilometru ve směru na Prahu zastavil požár nákladního vozu. Podle policie se událost obešla bez zranění, řidič stačil vozidlo odstavit u svodidel. S plameny, které nákladní auto zachvátily, bojovali hasiči skoro tři čtvrtě hodiny.
Požár nákladního auta na dálnici D1 poblíž Velkého Beranova na Vysočině (4. května 2026) | foto: Policie ČR

„Hlášení o požáru jsme na lince tísňového volání přijali v 12:50,“ informovala mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová. U požáru zasahovaly složky integrovaného záchranného systému.

Nákladní vůz začal hořet jen kousek za exitem u Velkého Beranova. Proč se tak stalo, vyšetřovatelé zatím zkoumají. Podle fotografií se oheň rozšířil zejména ve skříňové nástavbě automobilu.

Uhasit se ho hasičům podařilo po více než tři čtvrtě hodině od nahlášení.

Řidič vůz odstavil v odstavném pruhu dálnice u svodidel.

„Provoz na dálnici je v tomto místě aktuálně uzavřen,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová. Kvůli uzavření provozu se na dálnici vytvořila více než tříkilometrová kolona.

