Demolice mostu u Řehořova na Jihlavsku uzavře dálnici. Obce chtějí náhradu

Tendr ŘSD, do něhož se přihlásilo celkem šest stavebních firem, vyhrála společnost Mrozek se sídlem v Bystřici na Frýdecko-Místecku. Práce slíbila vykonat za 2,45 milionu korun bez DPH. Přesný termín demolice ještě není znám, dojít by na ni však mělo v druhé polovině ledna.

„Práce si vyžádají omezení provozu na dálnici D1 na jeden víkend s tím, že během jedné noci dojde k úplné uzavírce. V tuto chvíli probíhají jednání o objízdných trasách,“ prozradil regionální mluvčí ŘSD Jiří Veselý. Jako alternativa dálnice se v úseku mezi Velkým Beranovem a Měřínem nabízí souběžná krajská silnice číslo 602.

Most nad dálnicí byl postaven v roce 1979 a primárně sloužil k přesunu zemědělských strojů z Řehořova na pole na opačné straně dálnice. V posledních letech je ale kvůli svému špatnému stavu pro dopravu zavřený.

„Na základě diagnostického průzkumu provedeného v roce 2022 je mostní objekt zařazen k demolici z důvodu špatného technického stavu. Most není schopen v budoucnu přenášet zatížení současného silničního ani zemědělského provozu,“ vysvětlil Veselý.

Kvůli zrezlému napínacímu lanu hrozí zřícení

O zbourání nadjezdu ŘSD uvažovalo delší dobu. Definitivní rozhodnutí padlo loni na přelomu října a listopadu. „Ředitelství silnic a dálnic obdrželo od ministerstva dopravy, což je silniční správní úřad pro dálnice, rozhodnutí a pověření k tomu, abychom přemostění bezpečně zbourali,“ oznámil tehdy přímo na místě mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Stavební stav spodní stavby i nosné konstrukce je špatný. „Použitelnost je dána stupněm pět, to znamená ‚nepoužitelné‘,“ vzkázal Jiří Veselý.

„Problém je v napínacím lanu, které drží konstrukci. Je zrezlé a hrozí, že nebude plnit svoji roli. Když povolí, hrozí, že se celý most zřítí,“ upozornil Rýdl.

Demolice je prozatím plánována bez náhrady. A to nechtějí dopustit obce v okolí. Právě v nich sídlící zemědělci a další obyvatelé most v minulosti využívali. Bez něj se na pozemky za dálnicí dostávají oklikou dlouhou několik kilometrů přes obec Věžnice. A jejím zástupcům se průjezd těžké zemědělské techniky po místních komunikacích rovněž nelíbí.

„Usilujeme o to, aby most vybudoval a posléze i vlastnil stát. Demolice jde proti smyslu stavby mostu, který vznikl jako náhrada za několik zrušených a při budování dálnice přeťatých polních cest,“ konstatovala starostka Kamenice Hana Krejčová. Stejného názoru je i starosta Věžnic Bohumír Kriegsmann.

ŘSD nabízí součinnost, spoluúčast ale nikoliv

V minulosti za rekonstrukci stávajícího či stavbu nového mostu podepisovali lidé v regionu petici. Její iniciátoři nasbírali téměř pět stovek podpisů. „V Řehořově ji podepsali všichni občané starší osmnácti let,“ poukázal začátkem loňského června předseda osadního výboru v Řehořově Jan Rathouský.

Pokud ke stavbě dojde, nabízí ŘSD obcím součinnost. Tím to ale končí. Finančně se podílet odmítá a odmítá i následnou starost o přemostění. „Pro náš městys je ale stavba mostu za desítky milionů korun nemožná, stejně tak následná péče o něj,“ zlobí se Krejčová.

Jak dodala, za nový most se Kamenice a okolí budou dál zasazovat smířlivou cestou, formou jednání. Pokud to ale nebude mít žádný efekt, přitvrdí. „Jestliže naše snaha nepřinese výsledek, hodláme se přemostění domoci právní cestou,“ řekla Hana Krejčová.

Problémem je, že není zcela jasný vlastník mostu. Podle ŘSD by jím měly být právě obce, jimž patří i navazující polní cesty. Obce naopak namítají, že most nechal při stavbě dálnice postavit stát, tudíž je most jeho a měl by se o něj starat. Jediného majitele s jistotou dosud neurčily ani soudy.