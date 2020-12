Les stopek ze ždírecké stezky zmizel, cyklisté ale i tak musí zastavovat

Otevření cyklostezky podél Chotěbořské ulice vyvolalo nejen v třítisícovém Ždírci na Havlíčkobrodsku velké emoce. Hned první cyklisté, kteří v květnu a červnu po stezce projížděli, upozorňovali na nesmyslnost značení.



Půl kilometru dlouhá stezka kříží hned osm místních komunikací a vjezdů do areálů firem. U každého takového křížení byla vztyčena stopka. Cyklista tedy musel na půl kilometru osmkrát zastavit a rozhlédnout se, zda nejede auto. Stopky se okamžitě staly terčem kritiky.

Až před pár týdny dostala stezka definitivní podobu. „Les značek trochu prořídl. U každého křížení zůstalo už jen označení o konci a o začátku stezky. Značení je v souladu se současnými trendy,“ uvedl ždírecký starosta Bohumír Nikl.

„Je to rozhodně lepší řešení než bylo na počátku. Ideální to ale stále není,“ vzkázal jeden z prvních hlasitých kritiků stopek, Martin Máčel ze sousedního Krucemburku, který je prezidentem České unie kolečkových bruslí i představitelem cyklistického svazu.

Vodorovné značení před křižovatkami zůstalo

Les značek sice prořídl, ale cyklisté, kteří po stezce pojedou, budou muset - jako předtím - dávat na každém křížení přednost automobilům, a dokonce i nadále zastavovat. Tuto povinnost jim ukládá svislé značení označující konec stezky pro chodce a cyklisty.

A zároveň se za vodorovné dopravní značení považují příčné čáry s nápisem STOP namalované na samotné stezce.

„Vodorovné dopravní značení má zcela stejnou váhu jako značení svislé,“ upozornila už dříve krajská koordinátorka BESIP Veronika Vošická Buráňová.

„Ideálním řešením by bylo, kdyby celá stezka tvořila jeden úsek se značkou na začátku a na konci a nebyla tak rozkouskovaná. Případně kdyby alespoň nebyla přerušená vjezdy do areálů firem, jen ulicemi. Nebudu ale nikoho nutit brousit asfalt, to by se městu prodražilo,“ poznamenal Máčel.

Proč zrovna takové řešení? Policie to nevysvětlila

Vjezdy do areálů firem nejsou označeny žádným dopravním značením. Jsou tak považovány za místa mimo komunikaci. Pokud by stezka na každém křížení nebyla přerušena označením konce a opětovného začátku stezky ani vodorovnou stopkou, měli by cyklisté přednost. Řidiči jedoucí z nebo do firem by museli pustit jak je, tak i vozidla na hlavní silnici.

To ale za současné situace neplatí. Dokládá to i umístění trojúhelníkové značky Dej přednost v jízdě na výjezdech od firem. Stojí až za stezkou, těsně před samotnou hlavní silnicí.

Na této verzi značení stezky se Ždírec dohodl s policií i dalšími úřady. Proč dopravní inženýr zvolil zrovna takové řešení a zda se pro cyklisty ve finále vůbec něco změnilo, policejní mluvčí Dana Čírtková konkrétně neodpověděla.

„Účastníci silničního provozu se řídí dle stanoveného dopravního značení, jehož místní úprava provozu na pozemních komunikacích byla schválena rozhodnutím městského úřadu města Chotěboř,“ pouze vzkázala.



Přes léto stezku lemovali černí „strašáci“

Emoce, diskuse i kritika provází stezku podél výpadovky na Chotěboř od jejího květnového otevření. Zprvu se cyklisté podivovali nad lesem stopek. Ačkoliv projekt zahrnující i značení byl schválen úřady a policií už v roce 2017, nechala po trvající kritice policie koncem června značky zneplatnit.

Místo červených stopek po celé léto stezku lemovali černí „strašáci“. Město nechalo značky na místě a nejprve je pouze zakrylo černými plastovými pytli. Na sklonku léta byly stopky ze sloupků sundány, ale kritika zejména ze strany BESIPu vytrvala.

Stezka pro pěší a cyklisty vede od kruhového objezdu podél frekventované silnice druhé třídy číslo 345 do průmyslové zóny směrem na Chotěboř. Prozatím končí na samém konci města. Její vybudování přišlo na necelých osm milionů korun.

Úsek na kraj Ždírce je pouze první částí z plánovaného bezpečného spojení do Sobíňova, vesnice vzdálené od Ždírce necelé tři kilometry. Budování dalších úseků má být závislé na dotacích. Stavbu totiž prodraží i unikátní železniční přejezd. Má se jednat o klasické křížení se závorami, jen vyhotovené v menším měřítku speciálně pro chodce a cyklisty.