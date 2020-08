Kritizované stopky na cyklostezce se skryly pod černé igelitové pytle

Chodce a cyklisty nyní na stezce podél Chotěbořské ulice překvapí černí strašáci. Tak už několik týdnů vypadají dopravní značky. Jsou překryté neprůhledným igelitem. Stopky, které se staly terčem kritiky, tak nejsou vidět.



Radnice jejich zakrytím reagovala na doporučení policie. O návrhu na dočasné zneplatnění dopravního značení informovala policejní mluvčí Dana Čírtková v červnu.

Značení na stezce pro chodce a cyklisty veřejnost překvapilo jen pár týdnů před tím. Na úseku dlouhém 510 metrů nová cesta kříží jednu místní komunikaci a sedm vjezdů do areálů firem. Před každým bylo označení o konci stezky a stopka. Pokud tudy projížděl cyklista, musel před každým křížením zastavit a stoupnout nohou na zem.

Řešení to bylo velice nešťastné jak podle cyklistů, tak i podle ministerstva dopravy, BESIP nebo sportovních spolků a organizací. „V pořádku taková cyklostezka rozhodně není,“ řekla Veronika Vošická Buráňová, koordinátorka BESIP v Kraji Vysočina.



Situace před zakrytím dopravních značek 11.6.2020

„Znám cyklostezky po celé Evropě, ale nikde jsem nic takového neviděl,“ přidal se i prezident České unie kolečkových sportů Martin Máčel.

Stezka je stále v režimu stavby. Cedule ale chybí

Zakrytím dopravních značek však problém nezmizel. Spíš naopak. Teď totiž není jasné, kdo má na křížení stezky s vjezdy do firem vlastně přednost. Zda cyklista, či auto.

„Stavba není stále dokončena a dopravní značení na ní není schválené, proto řešení není konečné. Ve věci stále probíhají jednání,“ uvedla nyní Dana Čírtková.

„Přednost zde není řešena z toho důvodu, že stezka dosud není zkolaudována. Je stále v režimu stavby, a tudíž by ji nikdo neměl používat,“ vysvětluje ždírecký starosta Bohumír Nikl.

Jeho slova mohou být překvapivá. Od počátku května po stezce chodí pěší a jezdí cyklisté. Starosta v diskusi na webu několikrát jejich připomínky ke značení komentoval, nicméně že by se stezka zatím nesměla využívat, se dosud ani jednou nezmínil.



Podle něho je ovšem stezka stále označena cedulkami, že se jedná o stavbu. „Chvíli byla i zapáskovaná, aby na ni nikdo nevjížděl. Ale víte, jak to je,“ poznamenal nyní. Reportér MF DNES ve středu na stezce žádné upozornění či alespoň cedulku nenašel.

Podle dopravních expertů existují tři možnosti

Co bude s dopravním značením dál a jak budou křížení označena, má radnice s představiteli policie i dopravních úřadů dohodnout v příštím týdnu.

„Svolal jsem do Ždírce místní šetření, budeme se o tom bavit. Nějakou představu, jak by to mohlo vypadat, mám. Od postoje policie se však trochu liší. Snad se dohodneme,“ vzkázal Bohumír Nikl. V čem jeho návrh spočívá, do schůzky zveřejnit nechce.

Podle dopravních expertů jsou na výběr tři varianty. Pro cyklisty by bylo nejpříznivější, kdyby na stezce měli před auty přednost. Tak to bývá v případech, kdy cyklostezka vede těsně podél silnice. Značka s předností v jízdě pro automobily vyjíždějící od firem by byla ještě před stezkou. Řidiči k nim odbočující by zároveň měli dát cyklistům přednost.

Druhou možností je, že by všechny stopky na stezce nahradilo dopravní značení Dej přednost v jízdě. Les značek by neprořídl, jen by na sloupcích byly osazeny trojúhelníky. Cyklista by ale před každým vjezdem nemusel zastavovat.



Třetí možností je nechat vše, jak bylo. Tedy i s kritizovanými stopkami. „My si je nevymysleli. Vyšlo to z projektu, který se dělal v roce 2016 a který byl schválen policií,“ říká k této verzi ždírecký starosta.

O značení na stezce se přitom hovoří už od května. Že ještě nebyla záležitost uzavřena, značení není definitivní a je třeba problém řešit, se pak radnice s policií shodovaly v červnu.

„Jsou dovolené, všechno teď trvá mnohem déle,“ vysvětluje nynější zdržení Bohumír Nikl.

Ždírec má jednu z nejrozsáhlejších sítí cyklostezek

Co by bylo se značkami, které radnice na stezku nakoupila, pokud by se musely znovu demontovat, zatím není jasné. Podle starosty by nejspíš městu zůstaly a byly by použity v případě potřeby na jiných místech Ždírce.

Zmatky okolo cyklostezky směřující na Sobíňov nejsou pro Ždírec nad Doubravou obvyklé. A to se město může pyšnit jednou z nejrozsáhlejších sítí cyklostezek na Vysočině. Cyklisté mohou bezpečně vyjet z města všemi směry.

Asfaltový chodník vede podél silnice do Krucemburku, Horního Studence, Kohoutova a Benátek, na Nové Ransko a nyní i kus cesty na Sobíňov. V plánu radnice je další protažení stezek až do Sobíňova a do Údav.