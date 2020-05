Nejdražší cyklostezka Vysočiny je skoro hotová, cenu zvedl unikátní most

„Stavba už se v podstatě jen dokončuje. Veškeré práce budou hotové do konce května,“ informoval vedoucí odboru rozvoje města Josef Beneš.



Nový úsek stezky je již napojen na stávající cesty, je položen asfalt, dělají se závěrečné terénní úpravy. Na první pohled to vypadá, že by tudy už cyklisté mohli jezdit. Do otevření diskutovaného díla však přeci jen ještě několik týdnů zbývá.

„Předpokládám, že koncem května zahájíme kolaudační řízení. Na jeho vyřízení a případné další reklamace a nedodělky je lhůta třicet dnů. Koncem června by se cyklostezka mohla otevřít,“ sdělil Beneš.

Nový úsek umožní cyklistům i chodcům dostat se pohodlně a bezpečně od katastrálního úřadu podél řeky ke kostelu svaté Kateřiny. Jedná se o poslední část Sázavy v centru města, kde dosud stezka chyběla.

„Díky nové cyklostezce podél levého břehu řeky Sázavy vznikne v zastavěném území města ucelená trasa pro pěší a cyklisty,“ vyzdvihla při loňském zahájení stavby mluvčí havlíčkobrodské radnice Alena Doležalová.

Stačilo přejít či přejet most, namítali kritici

Už od počátku plánování však toto dílo provází rozporuplné reakce obyvatel města i značná kritika. Mnohým se nelíbilo chystané řešení nové stezky, její složité vedení pod kamenným mostem u svaté Kateřiny a od toho se odvíjející vysoká cena.

Na celé Vysočině není úsek cyklostezky, který při srovnání nákladů na jeden metr stavby vyšel dráž. Brodská asfaltka dlouhá přibližně 300 metrů přišla na téměř 25 milionů korun, polovinu uhradí dotace ze státního fondu dopravní infrastruktury. Jeden metr tak v průměru stál 83 tisíc korun.

Mnoho lidí považovalo a stále považuje takové náklady za výrazně přemrštěné a neadekvátní potřebám města a jeho obyvatel. Namítali, že na protějším nábřeží už cyklostezka je. Stačilo podle nich přejít či přejet most.



Jenže právě ne zrovna bezpečnému přejíždění frekventovaných mostů u svaté Kateřiny i u Billy cyklisty chtělo vedení města zabránit. I proto při úspěšné žádosti o dotaci argumentovalo zvýšením bezpečnosti pro chodce a cyklisty.

„Je to poslední část, která propojí již hotové části cyklostezky. Při cestě skrz město nebudou cyklisté muset složitě přejíždět na mosty. Za touto investicí si pevně stojíme,“ několikrát opakoval kritikům místostarosta Libor Honzárek.

Řešení speciálně navržené a vyrobené pro Brod

Součástí nové cyklostezky jsou dva mosty. A právě ten u kostela svaté Kateřiny je svým řešením unikátní. Vede totiž pod silničním kamenným mostem, ale zároveň nad hladinou řeky. Dá se tak nazvat mostem pod mostem.

„Byl speciálně navržen a vyroben pro Havlíčkův Brod. Jinde se toto řešení a tato konstrukce neopakují,“ zdůraznil Josef Beneš.

Hlavně pro projektanty bylo protažení cyklostezky úzkým prostorem kolem masivního mostního pilíře oříškem.

„Pod kamenným mostem jsou přepjaté nosníky vyrobené na míru, které tam byly dávány na pontonech. Tyto nosníky pak byly zmonolitněny železobetonovou deskou,“ popsal vedoucí odboru rozvoje města. Konstrukci na pontony usazoval jeřáb.

Nově vystavěna musela být v této části stezky i nábřežní opěrná zeď. Problémy při jejím budování ale termín dokončení, původně plánovaný na závěr loňského roku, výrazně zpozdily. Ukázalo se totiž, že pod korytem řeky se nachází tak tvrdá skála, že ji nelze prorazit piloty.

„Museli jsme nechat projekt přepracovat. Klasické piloty nahradily takzvané mikropiloty. Ty jsou tenčí, mají průměr jen asi patnáct centimetrů,“ vysvětloval na podzim Honzárek. Delší dobu se však čekalo na stroj, který by tuto technologii uměl. Dodavatelská firma ho sehnala v zahraničí.

Protažení stezky ke svatému Jánu skrz Rico?

Po otevření nového úseku cyklostezky se chodci i cyklisté bezpečně dostanou po obou březích Sázavy od lávky mezi Ledečskou a Humpoleckou ulicí u tenisových kurtů až k mostu u Rica spojujícímu Plovárenskou a Bělohradskou ulici.

Dál k lávce u Svatého Jána už je to možné jen po pravém břehu kolem sportoviště v Plovárenské ulici. Snahou radnice do příštích let bude zřídit i zde cyklostezku po levém břehu. K tomu by ovšem potřebovala dohodu s firmou Rico, přes jejíž areál by stezka mohla vést.