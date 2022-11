Jihlava nechala namalovat nový cyklopruh přes kanály, kritiku však odmítá

Jeden z kolemjdoucích dvě místa cyklopruhu vyfotografoval a fotografie vložil do facebookové skupiny Fušeřina všeho druhu s komentářem: „V Jihlavě vytvořili cyklopruhy pro cyklisty. Akorát si u toho zahrají Tour de Kanál. A ty pikogramy na zalepených částech jsou TOP, rozkaz zněl jasně: NAMALUJTE.“

Příspěvek se rázem dočkal desítek sdílení. Nikoli bezdůvodně. Cyklopruh u kulturního domu na okraji frekventované vozovky Tolstého ulice místy nedosahuje ani metru šířky, kterou naopak zabírají propadající se kanály a vydutý asfalt, v němž jsou hluboké otvory.

Cyklista, který by se rozhodl cyklopruhu využít, aby byl chráněn před auty, by musel prokázat bikerskou zručnost, aby sám v rozbitém pruhu nehavaroval.

Magistrát obratem uveřejnil prohlášení, v němž říká, že kanálové vpusti budou opraveny - jenže kvůli počasí zřejmě až na jaře. „Nicméně žádná z vpustí na Tolstého a náměstí Svobody není vyloženě havarijní, proto to podle nás tolik nespěchá,“ napsal mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Proč nebyl cyklopruh vyznačen až po opravě? Firma zajišťující dopravní značení podle Daňka měla volné kapacity nyní, protože na jaře bude vytížena vyznačováním dopravního značení spojeného s novým systémem parkování ve městě.

Na dotaz MF DNES, kdo byl autorem navrženého řešení vodorovného dopravního řešení, Daněk napsal, že snaha novinářů by neměla být vedena snahou „skandalizovat konkrétní osoby jako viníky“. Zatímco nyní je doprava v gesci primátora Petra Ryšky, v minulém vedení města patřila pod radního a nadšeného cyklistu Jaroslava Vymazala.

Podle mluvčího Daňka jsou cyklopruhy zaměřeny na ochranu „slabších účastníků silničního provozu“. „Není to tak černobílé, jak to vidí pár desítek kritiků na Facebooku. Spokojení lidé tam nenapíšou, my si za svým postojem chránit slabší účastníky silničního provozu stojíme,“ pravil.