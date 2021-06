Pošta v Jihlavě chce odejít ze sídlišť do polí za městem, lidé protestují

V současné době je v Jihlavě celkem šest pošt, devět balíkoven a jedna poštovna.

„Od listopadu 2021 dojde ke změně, která spočívá ve sloučení pobočky Jihlava 6 (ul. Březinova) a Jihlava 4 (ul. Erbenova) a částečně i Jihlava 5 (ul. S. K. Neumanna). Místo pobočky Jihlava 5 vznikne v této lokalitě pošta Partner Jihlava 5 a poštovní služby zde budou v plném rozsahu dostupné. Pobočka Jihlava 4 se přesune z ulice Erbenova do nových prostor v obchodním centru Aventin,“ informoval Ivo Vysoudil z tiskového odboru České pošty.



Obyvatelům Jihlavy nejvíc vadí, že se zhorší dostupnost služeb pro seniory a lidi bez auta. Podivují se také nad umístěním nové pobočky v Aventinu. Místo za městem je přístupné zatím pouze autem, od soboty by tam měla nově zajíždět linka MHD.

„Nová pošta v polích za městem? To nevymyslíš. Chudáci staří lidé, kteří si chodí pro důchod. Zrušení pobočky pošty na největším jihlavském sídlišti, kde byly pravidelně dlouhé fronty, je opravdu velký nesmysl,“ zní nejčastější reakce lidí na sociálních sítích.

Vznikla dokonce petice pro zachování stávající sítě poboček, kterou mohou lidé na několika veřejných místech podepsat. Její elektronická forma, která vznikla 14. června, má dnes již přes tři stovky signatářů.

Přesun z veřejného do soukromého prostoru

Informace o stěhování a rušení poboček je nová i pro jihlavské radní. Podle nich úřední písemnosti, CzechPoint či důchody musí být obyvatelům co nejdostupnější. Změny se nelíbí například radnímu za ODS Davidu Bekemu.

„Na první pohled to vypadá, že je zde snaha o vymístění veřejné služby z veřejného prostoru města do soukromého prostoru za městem, což je zcela v rozporu s aktuální strategií poskytovatelů komerčních služeb, kteří chtějí naopak dostat své služby až do domu. Také to vede k dalšímu vylidňování měst a veřejných prostor, k nežádoucí podpoře automobilové dopravy a mnohému dalšímu,“ řekl Beke s tím, že na první pohled se jeví, že jde Česká pošta proti zájmům veřejnosti a občanů Jihlavy.

Za bizarní považuje stav, kdy se pošta odstěhuje z největšího jihlavského sídliště, kde žije nejvíce lidí, a přesune se za město. Požádal proto předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS), aby zprostředkoval setkání s generálním ředitelem České pošty.

„Chceme si s ním vyjasnit cíle a strategie státního podniku. Máme i nějaké další interní informace od zaměstnanců pošty, které si chceme rovněž ověřit,“ dodal. Kromě předsedy Senátu Miloše Vystrčila radního Davida Beke by se měla schůzky zúčastnit i primátorka Karolína Koubová (Fórum). Ta již s manažery České pošty jednala.

Zatímco ve středu hovořila v tom smyslu, že město nemá možnosti do rozhodnutí podniku zasahovat, ve čtvrtek uvedla: „Jsme dlouhodobě nespokojeni s kvalitou služeb České pošty a nechceme podporovat nekvalitní službu. Budeme apelovat na podnik, aby nekomerční veřejné poštovní služby pro veřejnost zachoval a pokud možno rozšiřoval v dostupných vzdálenostech. Ale nechceme vstupovat do mediální války lidí s poštou.“

V Aventinu vznikne druhá hlavní pošta

Česká pošta změny vysvětluje nutností reagovat na nárůst digitalizace, počítačové gramotnosti a dlouhodobý trend úbytku klientů na pobočkách. Podle mluvčího České pošty se mění i časové rozmezí, kdy klienti poštu navštěvují. Dalším faktorem bylo sledování vytíženosti jednotlivých poboček a ekonomická výhodnost provozu.

„Česká pošta v poslední době upřednostňuje vznik velkých poboček, aby zpřístupnila služby občanům ve večerních hodinách a o víkendech. Jde o poštovní, bankovní a pojišťovací služby, dále služby CzechPointu a zrychlený výdej balíků. Aby bylo možné vybudovat velkou pobočku takového rozsahu, dochází ke sloučení menších a také ekonomicky nehospodárných provozů do většího celku,“ vysvětlil Vysoudil.

Dále uvedl, že nová pobočka České pošty v Aventinu by měla být jakousi druhou hlavní poštou ve městě a zároveň nejmodernější v pobočkové síti jižní Morava. Přístupná by měla být o víkendech i ve večerních hodinách.

„Jihlava bude mít po realizaci plánovaných změn srovnatelnou hustotu poboček jako v jiných městech, a to i těch s větším počtem obyvatel,“ doplnil informace mluvčí Vysoudil.