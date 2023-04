Stavební ruch neutichne. V Třebíči začnou opravovat další náměstí

16:26

Po dvouleté rekonstrukci třebíčského Karlova náměstí, která skončila loni v září, se do centra Třebíče opět vrátí stavební ruch. Příští týden odstartují práce na opravách Martinského náměstí a okolních ulic Hasskova a Kotlářská. Celá lokalita by měla získat novou podobu do konce dubna příštího roku.