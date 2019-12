Nejstarší část Žďáru oživí vyhlídka i kašna znázorňující místní legendu

Revitalizace, jež by měla vyjít na zhruba dvacet milionů korun, se týká především prostor kolem farního kostela svatého Prokopa, prostranství před regionálním muzeem i dalších přilehlých uliček, zákoutí a schodišť. Náklady budou hrazeny plně z městské kasy.



„V současné době byla odevzdána projektová dokumentace a čeká nás fáze územního a stavebního řízení. Následně se bude soutěžit dodavatel stavby,“ vyjádřil se žďárský starosta Martin Mrkos s tím, že se zahájením úprav této historické části centra počítá pravděpodobně až ve druhé polovině příštího roku.



A jaké změny lokalitu čekají? U vchodu do kostela například vznikne posezení, přibude strom a počítá se rovněž s vybudováním úplně nové kašny. Pramen bude znázorňovat legendu o svatém Prokopovi orajícím s čertem brázdu.

Do této pomyslné brázdy v dlažbě má prýštit voda z kamenného masivu, na němž bude zvěčněna báseň opata Anastáze Opaska o svatém Prokopovi. Obměna čeká také dlažbu a zeleň v okolí svatostánku.

Významně se změní i ulička, která spojuje kostel s nedalekým regionálním muzeem. V prostorách před Moučkovým domem, v němž je umístěna mimo jiné stálá muzejní expozice města, je v plánu zřízení odpočinkového místa a vyhlídky na Farská humna. Tomuto prostoru bude dominovat plastika trubače od akademického sochaře Michala Plieštika.

Problémem je zejména parkování místních obyvatel

Vzhled náměstíčka před někdejší tvrzí a nyní hlavním sídlem regionálního muzea trápí především množství parkujících automobilů. Ty příchod k historické budově mnohdy z velké části zakrývají. Patří však především majitelům přilehlých nemovitostí.

„V návrhu je z tohoto důvodu nutné zachovat základní možnost parkování. Proto je zvolena po konzultaci s dopravními odborníky forma pěší zóny, která umožní příjezdy a vystoupení v jednotlivých případech, ale ochrání prostor pro pěší,“ uvádí studie, již pro město zpracoval brněnský atelier RAW.

Jedním z dominantních prvků prostoru je vzrostlá lípa, která se dočká odborného ošetření a opatření kruhovou lavicí.



V celé oblasti, jíž se revitalizace týká, se počítá s osazením novým mobiliářem, který bude ladit s vybavením i zbývajících, už zrekonstruovaných částí centra.

S návrhem architektů byli obyvatelé Žďáru seznámeni letos v červnu a na setkání s vedením města a odborníky. Měli možnost vznést námitky a náměty.

Farnost má výhrady k podobě kašny, lidé k množství zeleně

„I my jsme měli nějaké výhrady, například k dlažbě na úkor zeleně v okolí kostela nebo k podobě plánované kašny svatého Prokopa. Symbolika je v pořádku, je to hezký nápad, domníváme se ale, že by se podobou kašny, která nese takovéto duchovní poselství, měl zabývat umělec mající s díly tohoto druhu zkušenosti, nikoliv architekt. Řešení se nám zdá příliš strohé,“ míní farář prokopské farnosti Blažej Hejtmánek.

Připomínky účastníků setkání a dalších obyvatel města se podle mluvčího žďárské radnice Matěje Papáčka stále vyhodnocují. „Vše by ale mělo být hotové do konce roku. Následně bude k jednotlivým bodům zveřejněn výklad,“ informoval Matěj Papáček.

Jako příklady námětů, které byly do původního záměru na popud veřejnosti již zakomponovány, uvedl třeba zachování velkého keře žlutých růží před Moučkovým domem nebo zmenšení plochy vyhlídky na témže prostranství.

„Také strom, jenž má být vysazen před kostelem svatého Prokopa, bude nakonec mnohem větší a vzrostlejší, než bylo původně v plánu, aby ihned poskytoval stín a nemuselo se několik let čekat, až vyroste,“ konstatoval mluvčí.

Právě na nedostatečné množství zeleně v návrhu někteří obyvatelé poukazovali. „Ve výsledku ale zeleně celkově přibude,“ dodal žďárský starosta Martin Mrkos.