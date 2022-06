Vyšší náklady, dražší koupání. Na Vysočině zdražují sportoviště i bazény

Radní ve Žďáře nad Sázavou rozhodli, že od července změní ceníky na sportovištích, která provozuje příspěvková organizace města Sportis. Té město přispívá na provoz 22 milionů korun ročně.

„I když to není pro klienty příznivá informace, není možné, aby město, respektive jeho příspěvková organizace, nesla veškeré náklady a sanovala je tím, že udrží ceníky, které neodpovídají dnešním cenám vstupů, především nákladům na energie,“ obhajuje zdražení žďárský starosta Martin Mrkos.

Podle Sportisu se náklady na energie v letošním prvním čtvrtletí zvedly o 42 procent oproti srovnatelným obdobím minulých let.

Jak se dražší energie promítnou na sportovištích? „V relaxačním centru to bude kolem 10 procent navíc, na zimním stadionu sedm procent, rychlobruslařský ovál a fotbalový stadion, co se týká hodinového pronájmu a osvětlení areálu, 20 procent. U hřiště s umělou trávou se bude platit o devět procent navíc za pronájem a 25 procent za osvětlení. Tenisové kurty budou stát o osm procent víc,“ uvedl konkrétní změny Mrkos.

Radní měli na stole ještě jednu variantu, která kalkulovala s dvakrát větším nárůstem, odhlasovali však tu mírnější. „Vnímáme, že to jsou služby veřejnosti, a chceme, aby i v časech divoké inflace zůstaly relativně dostupné,“ dodal starosta.

Relaxační centrum se snaží ušetřit peníze tím, že pořídilo zařízení na recyklaci vody. To je zatím ve zkušebním provozu. „Kolik se podařilo uspořit na energiích, ještě není vyhodnocené,“ poznamenal starosta Mrkos.

Dvacet procent teď, dalších dvacet v září

Aktuálně poznají navýšení cen nejčastěji návštěvníci koupališť. Jihlavský akvapark Vodní ráj má v plánu zahájit letní sezonu v sobotu 11. června. „Co se týká venkovní části, ceny zvedneme o 20 procent. V případě rodinného vstupného (2 dospělí + 3 děti) to dělá na celodenním vstupném nějakých 80 korun navíc,“ uvedl příklad Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy, které akvapark provozují.

„V kryté části jsme ceny zvedali o 10 procent už od 1. ledna a pak znovu po dvou měsících o dalších 10 procent,“ dodal Málek.

Další, opět dvacetiprocentní, zdražení je podle Málka v plánu od září. Stejně tak v případě plaveckého bazénu Evžena Rošického, kde se rovněž o 20 procent zdražovalo už s Novým rokem. I tady hrají roli ceny energií a hledají se úspory. „Pro krytou část Vodního ráje máme úpravnu vody a využíváme vodu z řeky místo pitné vody,“ říká Málek.

Na stejné cenové úrovni se v Jihlavě zatím drží sportovní areál Na Stoupách, který využívají fotbalisté a atleti. „Kdybychom ceny zvedli, s největší pravděpodobností by oddíly stejně žádaly o dotaci město. Je otázka, zda to bude do budoucna udržitelné, ale náklady na energie tam nejsou vzhledem k jinému druhu provozu takové,“ porovnává mluvčí.

Hlavně nepřesáhnout magickou stokorunu

V Havlíčkově Brodě se o městská sportoviště starají technické služby. Tato příspěvková organizace města má nový ceník, odsouhlasený radními, od 1. května.

„Ceny jsou oproti loňskému roku navýšené asi o 10 procent na všech sportovištích,“ reagovala Lucie Melounová, vedoucí střediska sportovních zařízení.

Konkrétně v případě letního koupaliště, které by se mělo otevřít 17. června, si dospělí a děti nad 15 let připlatí za celodenní vstupné 10 korun, nově zaplatí 95 korun.

V Třebíči provozuje akvapark Laguna i koupaliště Polanka (obě vlastní město) soukromá společnost Yashica. Změny jejich ceníku však musí vždy projít radou města.

„Polanku bychom měli oficiálně otevřít 10. června. V průměru se ceny zvedají do deseti procent, snažíme se nepřesáhnout magickou hranici sto korun. Stále zůstáváme jedním z nejlevnějších koupališť v kraji,“ míní ředitel plaveckého areálu Jiří Novák, který šéfuje i akvaparku Laguna.

„Tam jsme ceny navýšili meziročně o 12 až 15 procent už od 1. ledna, pro letní provoz cenu upravovat nebudeme, jen jako každou sezonu budeme mít zvýhodněné vstupné, které platí od června do konce srpna,“ doplnil Novák.